Đạt IELTS Reading 9.0 nhờ kỹ thuật skimming và scanning

Áp dụng hiệu quả kỹ thuật skimming (đọc lướt) and scanning (đọc quét) giúp thí sinh dễ ghi điểm trong bài thi IELTS Reading.

Với yêu cầu của một đề IELTS Reading, thí sinh có 60 phút để đọc ba passage (đoạn văn) và trả lời 40 câu hỏi, bởi vậy việc sử dụng thời gian hợp lý để nhanh chóng tìm ra đáp án là rất quan trọng. Để giải quyết, thầy Nguyễn Văn Anh (James Nguyễn) - Cử nhân tiếng Anh Nghề nghiệp Quốc tế (International Professional English) Đại học Marjon, Anh (8.0 IELTS), Cố vấn học thuật của IELTS Fighter khuyên người học nên luyện tập và sử dụng kỹ thuật skimming và scanning để hoàn thành phần thi. Đây là hai kỹ năng đọc không đi sâu vào chi tiết của nội dung, mà chú trọng tìm và nắm ý chính nhờ đó có thể đẩy nhanh tốc độ đọc và làm bài. Sự khác biệt giữa hai kỹ thuật này là mục đích thu thập thông tin sau khi đọc.

thầy Nguyễn Văn Anh (James Nguyễn) - Cử nhân tiếng Anh Nghề nghiệp Quốc tế (International Professional English) Đại học Marjon, Anh (8.0 IELTS).

Kỹ thuật skimming

Skimming (đọc lướt) là quá trình đọc để có cái nhìn tổng quan về nội dung đoạn văn chứ không đi sâu vào nội dung của bất kỳ đoạn nào. Đây là kỹ thuật phổ biến với người học IELTS về tính ứng dụng trong việc chọn lọc thông tin cần thiết với thời gian ngắn của bài thi. Kỹ năng này sẽ phù hợp với những dạng bài trong IELTS Reading như Matching headings (nối tiêu đề) hay Summary completion (điền từ vào đoạn tóm tắt).

Thầy Văn Anh hướng dẫn các bạn áp dụng skimming vào làm bài Reading theo các bước sau: Đọc title (tiêu đề) của bài bài viết; đọc đoạn mở đầu để xác định nội dung chính trong bài viết; đọc topic sentence (câu chủ đề) của từng đoạn, thường sẽ là câu đầu hoặc câu cuối của đoạn văn.

Ngoài ra, người đọc nên đọc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải với tốc độ nhanh và lưu ý các từ Marking words (từ chỉ báo): because (bởi vì), include (bao gồm), firstly (đầu tiên), secondly (thứ hai), finally (cuối cùng), but (nhưng), then (sau đó)...

Những từ này sẽ giúp bạn biết đoạn văn được trình bày theo dạng nào như: listing (liệt kê), comparison-contrast (so sánh-đối lập), time-order (theo thứ tự thời gian), cause-effect (nguyên nhân-kết quả)... để note ý chính và ghi nhớ vị trí đoạn dễ dàng hơn.

Kỹ thuật scanning

Scanning là kỹ năng đọc quét với mục đích tìm những chi tiết cụ thể trong đoạn văn. Kỹ năng này sẽ phù hợp với dạng bài: Note/Sentence completion (điền từ vào đoạn, vào câu), True/False/Not Given (đúng, sai, không đề cập), Matching features (nối thông tin) trong IELTS Reading.

Theo thầy Văn Anh, scanning có thể được áp dụng thông qua các bước sau:

Đọc kỹ câu hỏi để biết được từ khóa xuất hiện và tìm kiếm trong đoạn văn.

Sử dụng một ngón tay để di chuyển theo các câu văn. Điều này giúp bạn tập trung hơn để biết được các từ khóa ở đâu cũng như ít bỏ sót thông tin ở những câu phrase – từ đồng nghĩa.

Ghi nhớ các từ khóa đã thấy ở câu hỏi trong khi scan. Những thông tin quan trọng sẽ giúp bạn khoanh vùng và nhận ra được phần thông tin nào là của câu hỏi nào. Khi thấy từ khóa, dừng lại và đọc phần văn bản xung quanh.

Chú ý đến phần từ đồng nghĩa của keyword (từ khóa). Trong câu hỏi và câu trả lời, đề ra những từ quan trọng để bạn dùng nó cho bài đọc. Ngoài ra bạn cần chú ý đến từ đồng nghĩa của chúng để có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin trong bài đọc. Điều này đòi hỏi bạn nâng cao vốn từ vựng hàng ngày để biết từ đồng nghĩa.

Bên cạnh đó, trong quá trình theo dõi từ khóa ở câu hỏi, người học cần chú ý những từ có thể chứa đáp án quan trọng là danh từ, ngày tháng, sự kiện, tên, số... Dù chúng là từ, cụm từ đơn lẻ nhưng có khả năng cao ảnh hưởng đến ý của bài đọc.

Thầy Văn Anh khuyên người học nên luyện tập thuần thục hai kỹ thuật này để có thể sử dụng linh hoạt skimming và scanning cho từng dạng bài cụ thể, giúp tối ưu hóa thời gian, nhanh chóng khoanh vùng được câu trả lời đúng khi làm bài thi IELTS Reading.

Ngọc Anh