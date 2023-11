DAT Group tham gia triển lãm quốc tế về công nghiệp

Tại VIMF Bắc Ninh 2023, công ty giới thiệu các sản phẩm, giải pháp và tư vấn chuyên biệt cho khách tham quan.

DAT Group vừa tham gia "Vietnam Industrial and Manufacturing Fair" (VIMF Bắc Ninh 2023) - triển lãm quốc tế chuyên ngành về công nghiệp và sản xuất có uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp trên khắp châu Á diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8-10/11. Gian hàng của đơn vị có chủ đề "DAT Group - Your Partner Solution for Industrial Automation and Sustainable Energy" nhanh chóng thu hút khách đến tham quan và trải nghiệm.

Gian hàng DAT Group thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: DAT Group

Gian hàng thiết kế ấn tượng với hai phân khu trưng bày sản phẩm, giải pháp thuộc lĩnh vực tự động hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo. Đây là hai lĩnh vực trọng tâm mà DAT Group đã kiến tạo, nghiên cứu phát triển hệ sinh thái toàn diện trong hơn 17 năm qua, giúp gia tăng hiệu quả, mang đến lợi ích tối ưu cho hơn 10.000 doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngoài ra, gian hàng còn nổi bật với mô hình tòa nhà văn phòng DAT Group đặt ở trung tâm, thể hiện rõ nét tầm vóc và hành trình phát triển vững chắc của đơn vị.

Dưới sự hướng dẫn chi tiết và nhiệt tình từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, khách tham quan gian hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, giải pháp và cập nhật thông tin mới về các công nghệ tiên tiến hiện nay. Chuyên gia DAT Group đồng thời tư vấn những cách thức chuyên biệt hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất hệ thống máy móc, tiết kiệm năng lượng và nâng tầm thương hiệu xanh. Từ đó, đáp ứng được đa dạng nhu cầu thực tiễn mà các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau đang tìm kiếm tại sự kiện.

Chuyên gia DAT Group hỗ trợ khách hàng. Ảnh: DAT Group

DAT Group hiện là đối tác chiến lược của các thương hiệu toàn cầu như INVT, Siemens, GEAT, Canadian Solar, Sungrow, Sokoyo, Pylontech, GoodWe... đồng thời sở hữu 3 trung tâm dịch vụ, kho hàng lớn tại TP HCM, Hà Nội và Cần Thơ. Điều này giúp đơn vị có năng lực cung ứng thiết bị nhanh chóng, kịp thời với số lượng lớn. Song song đó, đội ngũ hơn 350 nhân sự với hơn 50% là kỹ sư ứng dụng luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng, tạo nên sự khác biệt cho thương hiệu trên thị trường.

Ông Tiêu Văn Đạt - Tổng giám đốc DAT Group nhấn mạnh với nền tảng vững chắc từ hệ sinh thái giá trị toàn diện, công ty luôn sẵn sàng giải quyết những thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt trên đường tiến tới nền công nghiệp toàn cầu.

"DAT Group cam kết trở thành đối tác giải pháp tự động hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo đáng tin cậy cho tất cả khách hàng, đối tác đồng hành cùng chúng tôi", ông Đạt nói.

Tại sự kiện, DAT Group mang đến nhiều bộ demo giải pháp tự động hóa công nghiệp và trực tiếp hướng dẫn khách hàng trải nghiệm. Thông qua đó, khách hàng có thể cảm nhận trực quan sự ưu việt và tính hiệu quả của các giải pháp như: giải pháp tích hợp IT và OT, giải pháp Industrial Edge quản lý hiệu suất máy; giải pháp giám sát sức khỏe động cơ; giải pháp điều khiển máy cắt dao bay, dao quay đạt được yêu cầu về độ linh hoạt và tính chính xác cao... Những giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp tăng năng suất mà còn giảm chi phí trong quá trình vận hành.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm các bộ demo giải pháp của DAT Group. Ảnh: DAT Group

Với mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero Carbon) vào năm 2050 và đẩy mạnh ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, DAT Group còn giới thiệu những giải pháp mang tính thời đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó là giải pháp điện mặt trời kết hợp lưu trữ Hybrid - ESS với cơ chế sạc, xả thông minh giúp tiết kiệm chi phí tiền điện hằng tháng; giải pháp chiếu sáng giao thông đô thị thông minh bằng đèn năng lượng mặt trời kết hợp giám sát IoT...

Bên cạnh đó, gian hàng DAT Group trưng bày hệ sinh thái sản phẩm chất lượng có khả năng đáp ứng nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao, đem lại sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng.

Thành công kết nối và lan tỏa giá trị đến đông đảo khách tham quan tại VIMF Bắc Ninh 2023, đơn vị kỳ vọng sẽ góp một phần thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ mới để phát triển bền vững và đóng góp ngày càng nhiều giá trị cho cộng đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn DAT là nhà cung cấp thiết bị và phát triển giải pháp trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo. Trong hơn 17 năm qua, đơn vị đã xây dựng hệ sinh thái giá trị với các yếu tố về văn hóa, chiến lược, nhân sự, giải pháp, dịch vụ, công nghệ, năng lực cung ứng... hướng tới gia tăng hiệu quả, mang đến giá trị tối ưu cho khách hàng, đối tác trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

(Nguồn: DAT Group)