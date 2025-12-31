DAT Group là 'Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025'

DAT Group được vinh danh nhờ kiên trì đầu tư vào hành trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Lễ tổng kết chương trình "Vì môi trường xanh quốc gia" vừa diễn ra vào tối 20/12, tại Hà Nội. Chương trình được Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh phối hợp Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam triển khai thường niên từ năm 2012. Trong đó, chứng nhận "Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia" nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong đầu tư cho phát triển bền vững, lấy các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị minh bạch làm trụ cột chiến lược.

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Tập đoàn DAT (DAT Group) được vinh danh ở hạng mục "Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025" nhờ đi đầu trong việc đồng hành cùng quá trình chuyển đổi xanh và thực hiện hóa mục tiêu Net Zero 2050.

Đại diện DAT Group (giữa) nhận chứng nhận "Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025". Ảnh: DAT Group

Ông Lê Quốc Anh, Phó tổng giám đốc DAT Group, chia sẻ việc được vinh danh khẳng định định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp kiên trì theo đuổi. Không chỉ cung cấp giải pháp cho khách hàng, công ty còn chủ động áp dụng các tiêu chuẩn xanh trong vận hành nội bộ, đồng hành hiện thực hóa Net Zero bằng những hành động cụ thể.

DAT Group tiếp cận mục tiêu Net Zero thông qua chiến lược tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng song hành với phát triển năng lượng tái tạo. "Chúng tôi tích hợp các giải pháp tự động hóa, động cơ hiệu suất cao, hệ thống điều khiển - giám sát vận hành cùng điện mặt trời và lưu trữ điện, qua đó giảm cường độ tiêu thụ năng lượng và phát thải ngay trong quá trình sản xuất, kinh doanh", ông nói.

Đại diện DAT Group tại chương trình "Vì môi trường xanh quốc gia". Ảnh: DAT Group

Sau hai thập kỷ phát triển, DAT Group kiên định coi ESG là chuẩn mực trong mọi hoạt động, được hiện thực hóa bằng các sáng kiến đổi mới và hành động thực tiễn. Công ty theo đuổi sứ mệnh cung cấp hệ sinh thái giải pháp tự động hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo hiệu quả, phục vụ con người và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sống và hướng tới tương lai thịnh vượng, bền vững.

Trụ sở chính DAT Group tại TP HCM được IFC - World Bank Group chứng nhận đạt chuẩn công trình xanh EDGE Advanced. Công trình đạt mức tiết kiệm 48% năng lượng, 61% nước và 45% năng lượng hàm chứa trong vật liệu. Song song đó, DAT Group đầu tư hệ thống điện mặt trời công suất 59,4 kWp, kết hợp lưu trữ hybrid 21,31 kWh, giúp giảm khoảng 214,84 tấn CO2 một năm. Việc tích hợp điện mặt trời lưu trữ cho thấy cách tiếp cận dài hạn, hướng tới khả năng tự chủ năng lượng.

Ngoài ra, công ty áp dụng đồng bộ các giải pháp chiếu sáng led, điều hòa thông minh, kết hợp chính sách "văn phòng xanh" nhằm giảm tiêu thụ tài nguyên và phát thải gián tiếp. Đồng thời, doanh nghiệp chủ động giảm sử dụng nhựa dùng một lần, ưu tiên vật liệu tái chế và tái sử dụng vật tư kỹ thuật để hạn chế chất thải công nghiệp.

Trụ sở chính của DAT Group tại TP HCM đạt chuẩn công trình xanh EDGE Advanced. Ảnh: DAT Group

Trên nền tảng đó, ở trụ cột xã hội, DAT Group đặt trọng tâm vào việc bảo vệ quyền lợi người lao động thông qua việc triển khai đầy đủ chính sách theo quy định Nhà nước, đồng thời đăng ký nội quy và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Không gian làm việc tại công ty được trang bị hệ thống máy lọc nước ion kiềm, ghế ngồi công thái học và không gian mở, tạo điều kiện làm việc thoải mái, nâng cao sức khỏe và hiệu suất cho nhân viên.

Song song với việc chăm sóc nội bộ, DAT Group tích cực triển khai các chương trình vì cộng đồng xã hội như trao tặng hệ thống điện mặt trời cho trường giáo dục chuyên biệt 15/5, trao tặng đèn năng lượng mặt trời tại nhiều phường xã... Mới đây nhất là hệ thống đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng toàn bộ tuyến đường Đông Hưng Thuận 10, phường Đông Hưng Thuận, TP HCM.

Ở trụ cột quản trị, DAT Group vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, triển khai các nền tảng ERP, CRM, CDP, workflow số và chữ ký điện tử, kết hợp ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu và tối ưu vận hành, qua đó giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch, khả năng truy xuất dữ liệu. Đặc biệt, doanh nghiệp phát triển các giải pháp AIoT cho quản lý hệ thống và năng lượng, cho phép phân tích hiệu suất và cảnh báo theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và chủ động kiểm soát hiệu quả hoạt động.

Trong giai đoạn tới, DAT Group định hướng mở rộng các giải pháp công nghệ và năng lượng xanh, cung cấp hệ sinh thái giải pháp toàn diện trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, điều khiển thang máy thông minh, điện mặt trời - lưu trữ năng lượng và tổng thầu EPC điện mặt trời.

Hải My