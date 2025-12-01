Đạt G dẫn vợ dự sự kiện cùng dàn rapper

Đạt G - Cindy Lư tay trong tay xem show thời trang ngày 30/11. Cindy Lư mặc gợi cảm với trang phục cúp ngực phối boots da cổ cao, còn ông xã chọn phong cách đường phố.
Cặp sao tổ chức lễ cưới hồi tháng 7, sau 5 năm gắn bó và đối mặt không ít áp lực của dư luận. Trước đó, Cindy Lư gắn bó ca sĩ Hoài Lâm chín năm, có chung hai con gái nhưng ly hôn vào năm 2020.
Đạt G tên thật Nguyễn Tấn Đạt, 30 tuổi, quê TP HCM. Anh được khán giả biết đến năm 2018 với bản hit Buồn của anh (hát với K-ICM, Masew) - hút gần 200 triệu lượt xem trên YouTube. Cindy Lư tên thật Lư Hoàng Bảo Ngọc, 29 tuổi, cháu gái của nghệ sĩ Bảo Quốc.
Xem show còn có B Ray - gương mặt đang gây chú ý tại show Anh trai say hi mùa hai.
Rapper 24k.Right (phải) - á quân Rap Việt mùa thứ ba - hội ngộ cùng hai đàn anh trong nghề.
Thái VG - huấn luyện viên Rap Việt - biểu diễn và lần đầu tham gia catwalk tại sự kiện.
"Em xinh" Muội diễn trang phục phá cách kết hợp mũ cao bồi, thắt lưng bản to.
Người mẫu Lâm Minh chọn trang phục hở eo phối tất lưới và nhiều món phụ kiện đi kèm.
Tân Cao
Ảnh: Phương Tuyền