Đạt G dẫn vợ dự sự kiện cùng dàn rapper

Cặp sao tổ chức lễ cưới hồi tháng 7, sau 5 năm gắn bó và đối mặt không ít áp lực của dư luận. Trước đó, Cindy Lư gắn bó ca sĩ Hoài Lâm chín năm, có chung hai con gái nhưng ly hôn vào năm 2020.

Đạt G tên thật Nguyễn Tấn Đạt, 30 tuổi, quê TP HCM. Anh được khán giả biết đến năm 2018 với bản hit Buồn của anh (hát với K-ICM, Masew) - hút gần 200 triệu lượt xem trên YouTube. Cindy Lư tên thật Lư Hoàng Bảo Ngọc, 29 tuổi, cháu gái của nghệ sĩ Bảo Quốc.