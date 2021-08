Đặt ECMO cứu sản phụ mắc Covid-19 nguy kịch

TP HCMSản phụ 28 tuổi mang thai 28 tuần sau ca mổ cấp cứu bắt con đã bị viêm phổi nặng, rơi vào nguy kịch buộc phải can thiệp ECMO.

Tối 26/8, tổ cấp cứu Hồi sức tích cực thuộc Trung tâm điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện thành công kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) cho sản phụ, tại Bệnh viện Covid-19 Trưng Vương.

Thượng úy, bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 khi đang mang thai tuần thứ 28. Bệnh nhân phải mổ cấp cứu bắt con, em bé chào đời non tháng nên phải điều trị hồi sức sơ sinh. Người mẹ được điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương.

Ngày thứ 8 sau ca mổ, tình trạng viêm phổi ở người mẹ rất nặng, chức năng trao đổi khí của phổi không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của cơ thể. Bệnh nhân diễn tiến nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sĩ bệnh viện Quân y 175, Chợ Rẫy và Trưng Vương đã hội chẩn liên viện, chỉ định chuyển viện và đặt ECMO cho bệnh nhân. Tuy nhiên, Bệnh viện Trưng Vương chưa triển khai kỹ thuật ECMO, nếu chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 khi chưa đặt ECMO, tính mạng người bệnh bị đe dọa.

Do đó, tổ cấp cứu quân y quyết định mang theo máy ECMO sang bệnh viện Trưng Vương, đặt máy thành công rồi mới chuyển bệnh nhân về tiếp tục điều trị. Sau can thiệp, chỉ số SpO2 (nồng độ oxy máu mao mạch) của bệnh nhân đạt 98-100%, dấu hiệu sinh tồn như huyết áp, nhịp tim tốt, bệnh nhân được chuyển viện an toàn.

Các bác sĩ quân y đang tiến hành đặt ECMO cho sản phụ tối 26/8. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Chung, đến nay, Trung tâm điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175 đã can thiệp ECMO cho 7 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 6 sản phụ. Hiện, hai bệnh nhân đã cai ECMO thành công, chuẩn bị xuất viện, hai ca đang tập cai và ba ca tiếp tục sử dụng máy.

Trung tâm điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175 từng sáng tạo "chia đôi" một máy ECMO thành công cho hai bệnh nhân nguy kịch cùng sử dụng, trong bối cảnh đơn vị chỉ có hai máy nhưng có 3 bệnh nhân có chỉ định dùng máy.

Tính đến ngày 27/8, TP HCM ghi nhận 194.596 trường hợp mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố, gồm 194.159 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 437 trường hợp nhập cảnh. 37.993 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện Covid-19, trong đó có 2.697 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Thư Anh