Đất đấu giá huyện ven Hà Nội lại trúng hơn 100 triệu đồng một m2

Hà NộiHuyện Quốc Oai vừa đấu giá thành công 26 lô đất tại xã Hưng Đạo, trong đó giá trúng cao nhất 104 triệu một m2 - tăng mạnh so với phiên trước.

26 thửa đất được đem đấu giá nằm tại khu đất ĐG 31/2019, thuộc thôn Yên Quán, xã Hưng Đạo (trước đây là xã Tân Phú) với diện tích từ 85 m2 đến 122 m2. Vị trí khu đất trên cách trung tâm Thủ đô hơn 20 km về phía tây.

Phiên đấu giá này phải trải qua 6 vòng bỏ phiếu bắt buộc. Mức khởi điểm của vòng đầu tiên là gần 5,5 triệu đồng một m2 và bước giá 3 triệu qua mỗi vòng.

Toàn bộ lô đất này được bán đấu giá thành công. Trong đó, giá trúng cao nhất là 104 triệu đồng và thấp nhất từ 62 triệu đồng một m2. Huyện Quốc Oai dự kiến thu về gần 200 tỷ đồng nếu nhà đầu tư nộp đủ tiền đấu giá đất.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá đất tại huyện Quốc Oai hôm 28/3. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Quốc Oai

Như vậy, so với phiên đấu các thửa đất tại chính khu này hồi đầu tháng 1, giá trúng lần này tăng 35-50%. Tại phiên đấu giá kéo dài gần 14 tiếng đầu năm nay, 26 thửa đất tại khu ĐG 31/2019 trúng với giá cao nhất 77 triệu đồng và thấp nhất 41 triệu một m2.

Trước đó, hồi tháng 11/2024, 20 thửa tại khu đấu giá thôn Yên Quán từng được bán đấu giá với mức trúng cao nhất 95 triệu đồng, thấp nhất 71 triệu một m2. Năm ngoái, huyện Quốc Oai tổ chức thành công 7 phiên đấu giá với hơn 160 lô, thu về trên 825 tỷ đồng.

Một góc huyện Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: VGP

Đất đấu giá ở Quốc Oai trúng với mức tăng mạnh - ngược chiều với diễn biến chung tại nhiều huyện ven Hà Nội. Thời gian gần đây, mức trúng tại các khu đấu giá đều có xu hướng giảm hàng chục phần trăm so với giai đoạn nóng sốt cuối năm ngoái, cũng như không còn mức giá trúng với trên 100 triệu đồng một m2.

Như tại Mê Linh, tại phiên đấu giá 15 thửa đất ở xã Tráng Việt hôm 21/3 ghi nhận giá cao nhất 78 triệu đồng một m2, giảm 20% so với cuối năm ngoái. Trước đó vài ngày, huyện Thanh Oai cũng tổ chức đấu giá gần 90 thửa đất tại xã Đỗ Động. Lô có giá trúng cao nhất đạt gần 80 triệu đồng mỗi m2, gấp hơn 7 lần mức khởi điểm. Tuy nhiên, mức này giảm 12% so với phiên đấu giá tháng 11/2024 và 22% so với phiên đầu tháng 8/2024.

Anh Tú