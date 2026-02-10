Đất công bị cho thuê trái phép dưới danh nghĩa hỗ trợ doanh nghiệp

TP HCMLấy danh nghĩa "hỗ trợ doanh nghiệp", Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã ký nhiều hợp đồng cho thuê mặt bằng trái phép tại các khu đất công.

Tối 9/2, sau nhiều giờ xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt ông Huỳnh Kim Tước, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP HCM, mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Có vai trò đồng phạm, bị cáo Lê Huy Sơn, cựu phó Phòng hành chính tổng hợp; Lê Thị Phương, kế toán; Đỗ Đình Ngọc Bích, thủ quỹ bị phạt 5 năm tù. Hai bị cáo khác bị tuyên 2 năm tù về cùng tội danh.

Ông Huỳnh Kim Tước tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ quản lý nhà nước.

Đơn vị này được giao quản lý nhiều khu đất có vị trí đắc địa tại TP HCM, trong đó có khu đất số 237 Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa), số 176/9A Lê Văn Sỹ (phường Phú Nhuận) và một số lô đất tại Khu công nghệ cao (phường Tân Phú).

Theo cáo trạng, với vai trò Giám đốc, ông Huỳnh Kim Tước đã lợi dụng việc được giao quản lý tài sản công và nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp để ký các hợp đồng mang tên "hỗ trợ không gian làm việc" với nhiều doanh nghiệp.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, ông Tước chỉ đạo cấp dưới ký 18 hợp đồng và phụ lục dưới danh nghĩa "hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp", nhưng thực chất là cho thuê mặt bằng, thu tiền hằng tháng mà không báo cáo, không xin ý kiến cơ quan chủ quản. Các hợp đồng ban đầu không ghi chi phí, sau đó bị cáo ký phụ lục quy định mức thu khác nhau, bản chất là cho thuê tài sản của Trung tâm.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo không lập đề án sử dụng tài sản công, không báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ cùng cơ quan quản lý có thẩm quyền. Tổng số tiền thu hơn 2,4 tỷ đồng được để ngoài sổ sách, không kê khai thuế, dùng chi phụ cấp cho lãnh đạo, cán bộ, tiếp khách và hoạt động của đơn vị; trong đó ông Tước hưởng lợi 437 triệu đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm. Ông Huỳnh Kim Tước cho biết đã cùng các bị cáo khác khắc phục gần hết số tiền thu lợi, đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân và các cựu cán bộ cấp dưới.

Bình Nguyên