Dat Bike mở rộng hợp tác, tăng độ phủ xe máy điện

Hợp tác Grab hồi tháng 10 đánh dấu bước đi quan trọng của Dat Bike, trong chiến lược mở rộng thị phần xe máy điện tại Việt Nam.

Trong bối cảnh chuyển đổi các loại phương tiện truyền thống sang xe máy điện, trao đổi với VnExpress, bà Bùi Nguyễn Trúc Ny, Giám đốc kinh doanh Dat Bike Việt Nam cho biết thêm về chiến lược hợp tác giữa Dat Bike và Grab cũng như tương lai thị trường xe máy điện tại Việt Nam.

Bà Bùi Nguyễn Trúc Ny, Giám đốc kinh doanh Dat Bike Việt Nam. Ảnh: Dat Bike

- Dat Bike và Grab khởi đầu quan hệ hợp tác như thế nào?

- Dat Bike và Grab có chung tầm nhìn, cả hai đặt người dùng là trung tâm, hướng đến tương lai giao thông bền vững, nâng hiệu quả kinh tế. Điểm chạm quan trọng giữa chúng tôi là một bên có nhu cầu và một bên có khả năng cung ứng.

Đối tác tài xế của Grab có nhu cầu về phương tiện vận chuyển tiết kiệm, mạnh mẽ và xe máy điện Dat Bike có khả năng đáp ứng điều đó. Đặc thù nghề tài xế công nghệ là sử dụng xe cả ngày dài, nhiều giờ liên tục, điều kiện vận hành đa dạng... Ngoài việc đủ nhanh, chiếc xe cũng cần công suất tối ưu và độ bền bỉ, đặc biệt là tiết kiệm, giúp tài xế có thể tăng thu nhập.

Theo tính toán của chúng tôi, việc dùng xe máy điện giúp tài xế tiết kiệm 2-4 triệu đồng một tháng, nhờ giảm chi phí vận hành (xăng, dầu nhớt, bảo dưỡng...) so với xe xăng. Đây là những lý do Grab chọn Dat Bike để đồng hành dự án này.

- Tại sao doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng là tài xế công nghệ?

- Chúng tôi không đặt mục tiêu mở rộng tệp khách hàng để nhắm riêng vào nhóm tài xế công nghệ, mà tập trung giải bài toán hiệu suất trên giá thành cho xe điện. Tức xe điện cần có hiệu năng, quãng đường di chuyển, tốc độ sạc, độ tiện dụng, độ bền... so với giá thành, phải cạnh tranh hơn xe xăng truyền thống. Đây là bài toán cốt lõi mà Dat Bike muốn giải quyết, nhằm thuyết phục người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Các sản phẩm của Dat Bike, điển hình là dòng Quantum S (giá 30-50 triệu đồng, tương đương nhiều mẫu xe xăng phổ thông), được thiết kế để giải quyết vấn đề này. Việc nhiều tài xế công nghệ chọn Dat Bike là hệ quả tất yếu, minh chứng rõ ràng cho thấy chúng tôi đang giải bài toán đúng cách.

Theo ước tính của Dat Bike, nhóm khách hàng tài xế công nghệ chỉ chiếm khoảng 1% tỷ lệ người dùng, tương đương 500.000 xe đang lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên họ là những người dùng khắt khe bởi tần suất sử dụng cường độ cao và trong nhiều điều kiện đặc thù. Có những tài xế đã dùng xe điện Dat Bike chạy gần 100.000 km, con số tương đương người dùng phổ thông sử dụng trong 10 năm, cho thấy các mẫu xe của chúng tôi có thể đáp ứng hiệu năng, độ bền như xe xăng.

Đại diện Dat Bike và Grab ký thỏa thuận hợp tác hồi tháng 10. Ảnh: Dat Bike

- Hợp tác giữa Dat Bike và Grab mang đến lợi ích gì?

- Với các tài xế công nghệ, họ có thể tiết kiệm 70-80% chi phí vận hành so với xe xăng, từ đó tăng thu nhập cho bản thân, nhận thêm các hỗ trợ tài chính thông qua Grab. Với hệ sinh thái giao thông, đây sẽ là động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh. Việc các đối tác tài xế công nghệ, nhóm người sử dụng xe với cường độ cao chọn xe máy điện Dat Bike sẽ là tín hiệu tích cực, cho thấy xe điện nói chung đã sẵn sàng mở rộng thị phần, phục vụ được đa dạng nhu cầu của người dùng phổ thông.

Cuối cùng, chúng tôi là thương hiệu xe máy điện Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong một chương trình quy mô lớn của Grab. Đây là minh chứng quan trọng cho chất lượng sản phẩm, uy tín của thương hiệu, là cơ sở mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với các tập đoàn lớn trong tương lai. Khi có càng nhiều chuyến Grab và người dùng chuyển sang xe điện, môi trường đô thị sẽ giảm tiếng ồn, giảm khói bụi, tạo mạng lưới giao thông xanh, sạch và hiện đại hơn.

- Tại sao Quantum S là dòng xe chủ lực trong hợp tác này?

- Quantum S là mẫu xe thể hiện rõ triết lý "hiệu suất trên giá thành" của Dat Bike. Xe có thể di chuyển 285 km sau một lần sạc 4 tiếng. Động cơ công suất 7.000 W, khối pin 6,4 kWh, độ bền 25 năm và chi phí vận hành bằng 1/10 so với xe xăng. Đây là những yếu tố phù hợp nhóm tài xế công nghệ và chương trình hợp tác quy mô lớn với Grab.

Ra mắt cuối năm ngoái, Quantum S giúp Dat Bike lập đỉnh doanh số gấp 10 lần trong 2 tuần đầu mở bán, so với cùng kỳ ra mắt dòng xe Quantum trước đó. Nhóm khách mua xe chạy dịch vụ chiếm khoảng 5% tổng số xe bán ra, có xu hướng tăng sau khi hợp tác Grab. Chúng tôi kỳ vọng con số này sẽ lớn hơn trong tương lai.

- Yếu tố giúp Quantum S thu hút người dùng là gì?

- Quantum S có hiệu năng ấn tượng trong tầm giá, sở hữu các tính năng Cruise Control, Hill Assist như trên ôtô. Xe có tầm di chuyển tới 285 km cho một lần sạc, được chúng tôi thử nghiệm trong phòng lab với người lái là nam giới trưởng thành, tốc độ trung bình 35-40 km/h. Tầm hoạt động này có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng với cường độ cao của người dùng.

Dat Bike cũng chủ động thiết kế, sản xuất toàn bộ hệ thống từ mạch điều khiển đến các chi tiết trên xe, đặc biệt là pack pin được thiết kế và lắp ráp tại Việt Nam. Việc tích hợp dọc trong thiết kế, sản xuất này giúp chúng tôi tối ưu mật độ năng lượng, chi phí sản xuất và hiệu suất của xe, đồng thời đảm bảo độ bền pin lên đến 25 năm. Nhờ có ít chi tiết hao mòn, Quantum S có thể sạc nhanh, giảm chi phí bảo dưỡng và vận hành.

Xe máy điện Quantum S. Ảnh: Dat Bike

- Trong quá trình nghiên cứu và phát triển dòng xe này, đâu là thách thức lớn nhất mà Dat Bike đã vượt qua?

- Chúng tôi phải giải được bài toán hiệu suất trên giá thành. Công nghệ về cơ bản có thể "bắt chước" lẫn nhau rất nhanh, do đó sự khác biệt về tính năng sẽ dần được thu hẹp theo thời gian. Với mô hình tích hợp theo chiều dọc, Dat Bike có thể chủ động từ khâu đầu tiên đến cuối cùng của chuỗi sản xuất.

Giá pin chiếm khoảng 30% đến 40% tổng giá thành của một chiếc xe điện. Nếu tăng dung lượng pin thì xe sẽ nặng, tăng chi phí sản xuất và giá bán. Nếu cố gắng tăng hiệu suất động cơ mà không điều chỉnh các chỉ số khác, cũng khó đảm bảo độ bền pin đến hàng chục năm.

Chiếc Quantum S có thể đi xa hơn so với xe của đối thủ mà không cần hi sinh thể tích cốp chứa đồ. Để đạt được mức tối ưu này, đội ngũ R&D đã thử nghiệm hàng ngàn cấu hình pin, động cơ, bộ BMS khác nhau. Hàng trăm tinh chỉnh khác cũng diễn ra ở các bộ phận quan trọng như đường điện, tay ga, tay phanh... để các chi tiết kết hợp hài hòa, mang đến trải nghiệm vận hành tối ưu và êm ái nhất có thể cho người dùng.

Nhờ mô hình tự chủ R&D và cải tiến liên tục theo chiều sâu này đã giúp Dat Bike giải bài toán hiệu suất trên giá thành ngày càng tốt hơn, mang đến giá trị tối ưu cho người dùng.

- Bà đánh giá thế nào về thị trường xe máy điện năm nay?

- Phân khúc xe máy điện năm nay có sự tăng trưởng rõ rệt và bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ nhờ ba yếu tố. Đầu tiên là những đề xuất, chính sách chuyển đổi từ Chính phủ, động lực vĩ mô khuyến khích người dân chuyển đổi sang xe điện, tạo cơ sở để các nhà sản xuất, công ty đầu tư trong hệ sinh thái xe điện mở rộng và cải tiến công nghệ. Bên cạnh đó, các công ty tài chính cũng tạo ra các gói hỗ trợ, góp phần giúp người dùng cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để đón đầu làn sóng này.

Tiếp theo là sự xuất hiện của nhiều mẫu xe điện hiệu suất cao, giá dễ tiếp cận, đơn cử chiếc Dat Bike Quantum S, giúp xóa bỏ rào cản tâm lý cho người dùng. Khi có những chiếc xe điện đủ mạnh, đủ bền, quãng đường di chuyển xa và kiểu dáng hiện đại, quyết định mua hàng của người dùng sẽ dễ dàng hơn.

Cuối cùng, nhận thức của người dùng đang dần thay đổi tích cực. Trước đây, xe điện thường gắn với định kiến chất lượng kém, ắc quy mau xuống cấp, chạy quãng đường ngắn hay kiểu dáng chỉ dành cho học sinh. Hiện tại, thị trường đã đa dạng hơn với các sản phẩm xe máy điện được nâng cấp cả về công nghệ và kiểu dáng. Khi người dùng có cái nhìn khách quan và chính xác hơn về chất lượng xe điện, tôi tin rằng làn sóng chuyển đổi sẽ ngày càng mạnh mẽ và nhanh chóng hơn.

- Tình hình kinh doanh của Dat Bike trong năm 2025 thế nào?

- Chúng tôi ghi nhận mức doanh thu tăng hơn 400% so với các năm trước, nhờ chiến lược mở rộng dải sản phẩm ở phân khúc phổ thông, hệ thống cửa hàng phân phối, trung tâm bảo dưỡng và tăng hợp tác ở nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, thị phần của Dat Bike cũng tăng đáng kể ở phân khúc xe điện hiệu suất cao, trở thành một trong những thương hiệu có mức tăng trưởng vượt bậc.

Đặc biệt, lượng người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện Dat Bike chiếm tỷ trọng cao nhất từ trước đến nay. Hệ thống đại lý liên kết được mở rộng nhờ sức hút từ chiếc Quantum S.

Trong 2-3 năm tới, chúng tôi dự đoán xe máy điện sẽ chiếm hơn 50% lượng xe bán ra, nhờ chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, ý thức người dùng được thay đổi, thị trường đa dạng các dòng xe mới... Dat Bike đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình 300-400% mỗi năm, mở rộng hệ thống phân phối lên 10 lần trong 5 năm tới, phủ khắp các tỉnh, thành phố. Chúng tôi sẽ cho ra mắt các dòng xe mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường, mục tiêu thành công ty sản xuất xe máy điện hàng đầu Việt Nam, dẫn đầu tăng trưởng ngành xe điện 2 bánh tại Đông Nam Á.

- Đâu là những thách thức, thuận lợi mà Dat Bike đang có? Trong ngắn hạn, Dat Bike sẽ giải quyết vấn đề như thế nào?

- Về thuận lợi, Dat Bike nằm trong số ít thương hiệu tự phát triển công nghệ lõi, giúp chúng tôi chủ động chất lượng và cải tiến sản phẩm. Chúng tôi định hướng phát triển sản phẩm hiệu suất cao, bền bỉ với giá thành hợp lý và dịch vụ hậu mãi chu đáo. Xu hướng chuyển đổi sang xe điện cũng tạo đà cho các sản phẩm Dat Bike đến gần hơn người tiêu dùng.

Tuy nhiên, thách thức vẫn có khi hiện tại hệ thống phân phối Dat Bike còn hạn chế, chỉ khoảng 50 cửa hàng toàn quốc vào cuối năm nay. Số lượng mẫu mã sản phẩm còn giới hạn cũng là hạn chế của Dat Bike khi muốn tiếp cận nhiều người dùng hơn. Với khoản gọi vốn đầu tư 22 triệu USD vừa qua, chúng tôi sẽ giải quyết được các vấn đề này.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào thế mạnh tạo ra các sản phẩm có hiệu năng cao với giá bán hợp lý. Dat Bike cũng đặt mục tiêu có 150 cửa hàng phân phối, trung tâm dịch vụ bảo dưỡng toàn quốc, nhằm rút ngắn thời gian chờ và nâng trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi cũng kỳ vọng các chương trình hợp tác với đối tác tài chính sẽ giúp người dân dễ dàng hơn khi sở hữu xe điện, thông qua ưu đãi trả góp, hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

