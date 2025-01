Đạt 9.0 IELTS nhờ áp dụng tư duy 'cụ thể hóa'

TP HCMAnh Khoa đạt 9.0 IELTS sau 4 lần thi nhờ nền tảng tiếng Anh tốt và áp dụng tư duy specify (cụ thể hóa) khi cần trả lời các câu hỏi chung chung của đề thi Nói và Viết.

Trần Anh Khoa, phụ trách học thuật của một trung tâm tiếng Anh tại TP HCM, đạt 9.0 IELTS trong đợt thi hôm 21/12. Ban đầu, Khoa được 8.5 overall, trong đó hai kỹ năng Nghe và Đọc đều được 9, Nói 8.5, còn Viết 8. Sau khi phúc khảo, anh lên được 0.5 điểm Viết, giúp đạt điểm tối đa overall.

"Tôi vui sướng như khi biết tin đậu vào trường chuyên hồi cấp 3, đạt giải quốc gia, hay được 8.5 IELTS trước đây", cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM, nói.

Anh cho biết thi IELTS lần thứ 4 sau khi được sếp động viên và bản thân cũng mong được 9.

Bài Nghe nói về du lịch nghỉ dưỡng, khảo cổ và di tích, còn bài Đọc về lịch sử của những chuỗi siêu thị đầu tiên; nguồn gốc ra đời và ý nghĩa thực tiễn của "motherese" (ngôn ngữ mà mẹ dùng để nói chuyện với con).

Theo anh Khoa, hai bài thi này thường có một số "bẫy" phổ biến về từ khóa. Người ra đề sẽ tạo ra những lựa chọn sai nhưng có từ khóa giống trong bài. Khi đó, thí sinh nào không thực sự đọc hiểu hay nghe hiểu mà chỉ lo so sánh từ khóa sẽ dễ chọn nhầm.

Nhìn chung, Khoa đánh giá hai phần thi này dễ. Anh làm xong sớm, dư 20 phút để kiểm tra lại bài.

Phần thi Nói và Viết thách thức hơn. Đề bài thi Nói đa dạng, khó nhất là câu "những vấn đề lớn trên thế giới là gì?" hoặc "khoa học có thể giải quyết được các vấn đề của thế giới không?".

Anh áp dụng tư duy "specify" (cụ thể hóa vấn đề) trong phương pháp Linearthinking. Ví dụ, với câu thứ hai ở trên, Khoa cho rằng cần nói cụ thể vấn đề gì. Nếu là y tế thì khoa học sẽ giúp ích. Nhưng nếu là chiến tranh thì không, vì khoa học có thể còn khiến vấn đề này tồi tệ thêm khi vô tình góp phần tạo ra vũ khí hạt nhân...

Trần Anh Khoa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cách này cũng được Khoa áp dụng vào bài thi Viết. Bài thi gồm hai phần Task 1 và 2. Trong đó, Task 2 nêu quan điểm việc trùng tu tòa nhà cũ rất tốn kém, tiền đó nên dành để xây mới thì tốt hơn, yêu cầu người thi đưa ra ý kiến.

Anh Khoa cho hay với những đề bài đưa ra vấn đề chung chung, ví dụ "tòa nhà cũ", anh luôn dùng tư duy cụ thể hóa. Anh đưa ra ba trường hợp cụ thể: tòa nhà cũ vì cơ sở vật chất tồi tàn, lạc hậu; vì chưa được lắp Internet, máy lạnh... hoặc mang giá trị văn hóa, lịch sử. Theo anh Khoa, khi nêu vấn đề chi tiết như vậy sẽ giúp nghĩ ra được nhiều ý và phát triển các kiểu lập luận khác nhau.

Điều tiếc nuối của Khoa là trong lúc gấp rút, anh tạm quên những từ đồng nghĩa có thể dùng như renovate (sửa chữa, cải tạo) hoặc "refurbish" (tân trang, nâng cấp) để thay thế cho từ "restore" (trùng tu) của đề. Anh cũng không kịp thay đổi cấu trúc ngữ pháp ở một số chỗ cho hay và chính xác hơn.

Còn Task 1 là dạng biểu đồ, hỏi về mức độ hài lòng của sinh viên đại học và học viên cao học đối với những cơ sở vật chất khác nhau. Ở dạng này, anh Khoa phải tìm và gom những số liệu tương đồng thành nhóm, tìm ra điểm đặc biệt và thể hiện trong một câu, thay vì trình bày lan man.

Khoa cho hay bản thân giỏi tiếng Anh từ nhỏ nhờ được bố mẹ cho tiếp xúc sớm với ngôn ngữ này, đầu tư cho học thêm cả ở trung tâm và gia sư kèm riêng.

Anh làm quen tiếng Anh từ 4-5 tuổi, với video hoạt hình và những từ tiếng Anh đơn giản về động vật như "monkey", "elephant"... Những năm tiểu học, anh học lớp tiếng Anh tăng cường, được cô giáo truyền cảm hứng và gia đình đầu tư máy tính, đường truyền nên ngày càng yêu thích ngôn ngữ này.

Từ đó, Khoa học theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", bằng cách nghe nhạc, xem phim; đọc sách, truyện tiếng Anh hàng ngày.

Khoa thích nghe podcast. Trước đây, anh thường mất 1,5-2 tiếng lúc đi và về, từ Thủ Đức đến trường nên tận dụng thời gian này để nghe các chương trình podcast, trong đó có This American Life. Anh cũng đọc các tờ như The Guardian, The New York Times, The Atlantic để học từ vựng và cách lập luận cho bài viết.

Anh cho rằng nên đọc và nghe từ nhiều nguồn vì xem phim truyền hình thường chỉ giúp giỏi tiếng Anh giao tiếp. Ngược lại, nếu chỉ đọc tin tức hay sách chuyên ngành mà không nghe người bản xứ nói chuyện, anh sẽ chỉ nắm được tiếng Anh học thuật mà thiếu khả năng nói tự nhiên.

"Khi chọn được nhiều nguồn chất lượng, bạn sẽ cải thiện được các kỹ năng, từ nghe, đọc đến nói và viết", anh Khoa chia sẻ.

