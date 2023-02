Đạt 8.5 IELTS Speaking nhờ phương pháp R-E-E

Nguyễn Thiện Phúc, 27 tuổi, nói nâng được điểm IELTS Speaking (Nói) từ 7.5 lên 8.5 nhờ ôn luyện theo phương pháp R-E-E.

Phương pháp này là viết tắt của Respond (phản hồi), Explain (giải thích) và Example (ví dụ). Với trật tự trả lời câu hỏi như vậy trong bài thi Nói, Thiện Phúc, cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Công nghệ TP HCM, cho rằng, thí sinh có thể đưa ra một ý trọn vẹn về lập luận, giúp giám khảo hiểu rõ nội dung mà mình muốn truyền tải.

Phúc đạt 8.5 IELTS hồi tháng 8/2022 (Nghe 8.5, Đọc 8.5, Viết 7.5, Nói 8.5). Trong đó, tăng điểm kỹ năng Nói từ 7.5 hồi năm 2017 lên 8.5.

Theo Phúc, thí sinh cần trả lời câu hỏi của giám khảo với một ý ngắn gọn (phản hồi), sau đó giải thích bằng cách đưa ra lý do cho hành động và cuối cùng là nêu ví dụ cụ thể để làm rõ hơn ý tưởng của câu trả lời.

Ví dụ, giám khảo đặt câu hỏi: "Do you like playing sports?" (Bạn có thích chơi thể thao không?), Phúc sẽ phản hồi: "Yes I do. I’m an avid fan of playing sports, especially ball games" (Tôi thích. Tôi là người hâm mộ các môn thể thao, đặc biệt là các môn bóng).

Sau đó, anh giải thích: "This is mainly because playing sports definitely helps me recharge my batteries after hard-working hours at work" (Điều này là bởi vì chơi thể thao giúp tôi nạp lại năng lượng sau những giờ làm việc vất vả).

Cuối cùng, Phúc đưa ra ví dụ để củng cố ý tưởng của câu trả lời: "For example, just a few days ago, I headed to a local sports club to play table tennis with some of my ex-colleagues and we absolutely had tons of fun" (Ví dụ, một vài hôm trước, tôi đi đến một câu lạc bộ thể thao gần nhà để chơi bóng bàn với một vài đồng nghiệp cũ và chúng tôi đã rất vui).

Thiện Phúc tại Hàn Quốc, hồi 12/2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương pháp R-E-E còn có thể áp dụng khi thí sinh trả lời câu hỏi ở phần 3, được xem là phần thi thử thách nhất trong IELTS Speaking. Tùy nội dung thí sinh muốn trả lời, công thức R-E-E có thể trở thành R-E-E-R. Chữ R cuối cùng là viết tắt của Result (kết quả).

Chẳng hạn, với câu hỏi của giám khảo: "Do parents or teachers have more impact on young people?" (Cha mẹ hay giáo viên có tác động nhiều hơn đến những người trẻ tuổi?), thí sinh có thể phản hồi: "Well, I reckon that parents have more influence on young individuals’ lives" (Vâng, tôi cho rằng cha mẹ có nhiều ảnh hưởng hơn đến cuộc sống của những người trẻ tuổi).

Tiếp theo, người thi giải thích: "In most families, it is parents who spend more cumulative time with their sons and daughters than school teachers" (Trong hầu hết gia đình, cha mẹ dành nhiều thời gian cho con của họ, hơn là giáo viên ở trường).

Sau đó, thí sinh nêu ví dụ: "For instance, youngsters will only really spend time with their trainers while they’re at school. However, they’ll often be with their parents before school, after school, at the weekend, and on holiday" (Chẳng hạn như những đứa trẻ sẽ chỉ thực sự dành thời gian với giáo viên khi chúng ở trường. Tuy nhiên, chúng thường ở cùng bố mẹ trước giờ học, sau giờ học, cuối tuần và ngày lễ).

Cuối cùng, người thi đưa ra kết quả: "As a result, with more time spent on shared activities, parents can actually shape children’s mindset more profoundly and create a more substantial impact on their offpring’s lifestyle" (Kết quả là, với nhiều thời gian hơn dành cho các hoạt động chung, cha mẹ thực sự có thể định hình suy nghĩ và tạo ra tác động đáng kể hơn đến lối sống của con họ).

"Sử dụng phương pháp này thường xuyên sẽ giúp thí sinh hình thành phản xạ tốt, trả lời nhanh và tự tin", Phúc nói, nhìn nhận để đạt điểm tốt ở kỹ năng Nói của bài thi IETLS, thí sinh phải kiên trì, trau dồi liên tục.

Ngoài ra, thí sinh nên xem xét kỹ tiêu chí chấm thi để hiểu rõ hơn về những gì nên được trình bày trong bài thi này.

