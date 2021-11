Đạt 7.0 IELTS từ cấp hai nhờ có lộ trình chuẩn

Phan Phúc Nguyên đã chinh phục điểm số 7.0 IELTS từ lớp chín và tự tin bước vào cấp ba trường Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội.

Chia sẻ lý do bắt đầu học IELTS, Phúc Nguyên cho biết, bố mẹ cân nhắc và định hướng du học cho em vào thời điểm cấp ba nên đã lên kế hoạch để chọn lộ trình học IELTS phù hợp. Nam sinh cũng muốn biết trình độ bản thân trước khi lên THPT nên bắt đầu tìm hiểu chứng chỉ học thuật này từ cuối năm lớp bảy. Lên lớp tám Nguyên bắt đầu làm quen và ôn luyện. Với kiến thức học thuật khó, đa dạng chủ đề, Nguyên đã gặp nhiều khó khăn khi học và ôn luyện cả bốn kỹ năng.

"Tuy nhiên, việc xác định mục tiêu rõ ràng giúp em vững tin để chinh phục chứng chỉ này", Nguyên nói.

Phúc Nguyên đặt mục tiêu thi IELTS để thử sức bản thân và chuẩn bị du học.

Với định hướng học tập rõ ràng, Phúc Nguyên dành thời gian xây dựng lại nền tảng tiếng Anh từ đầu. Em hệ thống lại vốn kiến thức ngữ pháp và từ vựng cơ bản, dành thời gian để nghiên cứu cấu trúc bài thi, cách làm mỗi dạng. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm làm bài và vốn từ vựng chưa đủ để đáp ứng nên sau thời gian tự học Nguyên không không bứt phá khỏi mức điểm 4.5. Được sự gợi ý của bố mẹ, Nguyên đã tham gia lớp luyện thi theo lộ trình học IELTS Junior tại trung tâm luyện thi IELTS Fighter.

Hành trình nâng band từ 4.5 lên 7.0

Trải qua hai khóa học, Phúc Nguyên hoàn thành mức điểm hơn mong đợi là 7.0 IELTS. Chia sẻ về hành trình học tập và nâng band điểm, Nguyên cho biết, xác định lộ trình học chia nhỏ mục tiêu đã giúp em học đúng trình độ, nhìn thấy được sự tiến bộ và luyện tập hiệu quả hơn. Thời điểm tự học, nam sinh xác định mình cần đạt 6.5 nhưng chưa biết cách chia nhỏ lộ trình, chưa sắp xếp thời gian hợp và chọn lọc nội dung học phù hợp.

Theo lộ trình học ở trung tâm, Nguyên tham gia lớp theo band (thang điểm) 4.5-5.5 và 5.5-6.5. Mỗi lớp, nam sinh được tập trung học theo các kiến thức chắt lọc phù hợp với trình độ của mỗi band, nhờ đó dần cải thiện các kỹ năng đồng đều hơn. Bên cạnh đó, ở IELTS Fighter có những lớp bổ trợ Speaking - Writing miễn phí, tạo môi trường để nam sinh luyện hai kỹ năng khó nhiều hơn và không bị lạc lối như khi tự luyện ở nhà.

Đạt 7.0 IELTS từ cấp hai nhờ có lộ trình chuẩn Hai kỹ năng Reading - Listening, Nguyên đã được thầy cô hướng dẫn kỹ thuật làm bài và tăng cường luyện tập tối đa. Nam sinh không chỉ luyện với sách bài tập mà chủ động hỏi thêm đề từ giáo viên và tìm kiếm trên Internet để luyện nhiều hơn. Mỗi khi có vướng mắc, đặc biệt là ở các dạng bài khó và hay có bẫy, Nguyên đều hỏi giáo viên để được giải đáp, rút ra bài học kinh nghiệm. Ban đầu, việc đọc bài dài khiến nam sinh nản chí nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Nhờ đó, em kết hợp học được nhiều từ vựng mới, rèn luyện tính kiên nhẫn qua mỗi lần luyện đề.

Ví dụ như dạng True/False/Not Given trong Reading rất dễ chọn sai đáp án và có nhiều bẫy. Nguyên dành nhiều thời gian cho việc luyện dạng bài, đọc kỹ và tìm kiếm đáp án.

Nam sinh chia sẻ thường đọc và gạch chân những từ khóa quan trọng của mỗi statement (tuyên bố) trong câu hỏi rồi note (ghi chú) lại nội dung để tránh nhầm lẫn thông tin. Việc quan trọng là cần hiểu ý chính của các statement và từ đồng nghĩa - synonyms của những key word (từ khóa) trong statement đó. Sau đó, Nguyên bắt đầu đọc từ đầu bài để tìm từ khóa và thông tin, khoanh vùng các thông tin cần thiết. Cuối cùng nam sinh đối chiếu so sánh các từ đồng nghĩa để xác định nội dung đoạn văn được paraphrase (diễn giải giữ nguyên ý) và chọn đáp án chuẩn hơn.

Theo lời dạy của cô giáo, Nguyên không chú trọng tìm từ giống hệt keywords mà tìm "Meaning" - ý nghĩa để chọn được đáp án đúng. Một số từ hay xuất hiện khiến thông tin thiếu dữ liệu chính xác để chọn True cần phải chú ý là "always", "never", "little", "millions", "thousands"...

Với kỹ năng Writing, Nguyên cho biết: "Em rất bất ngờ khi đạt 6.5 ở phần này vì đã mắc lỗi không sắp xếp hợp lý thời gian cho hai phần thi. Trước đó kỹ năng Writing của em không tốt lắm, hầu như em viết theo bản năng, nhưng đi học, được cô giáo chia sẻ từ cách sử dụng từ vựng đến triển khai ý logic nên em viết bài sát tiêu chí chấm thi hơn".

Kỹ năng Speaking là một phần mà Nguyên tiếc nuối nhất ở bài thi. Ngoài việc học trên lớp và luyện tập cùng các bạn, nam sinh còn luyện nhiều với một người bạn nước ngoài nên em không bị run trong quá trình thi. Tuy nhiên, do gặp đề mới, Nguyên chưa chuẩn bị kỹ nên điểm không tốt như mong muốn. Nam sinh cho biết, Speaking là kỹ năng cần phản xạ nhanh nên luyện tập nhiều và có người luyện cùng sẽ giúp bản thân cải thiện cách nói, tự tin hơn.

Sau khi đạt được 7.0 IELTS cùng với thành tích xuất sắc ở các môn học khác, Phúc Nguyên đã được trường THPT Đoàn Thị Điểm tuyển thẳng vào lớp 10. Tuy nhiên, hướng tới việc nâng cao ngôn ngữ, Nguyên đã lựa chọn thi và học tại THPT Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội. Hiện em theo học lớp lộ trình 7.5+ tại IELTS Fighter với mục tiêu đạt band điểm cao hơn để chuẩn bị cho các kế hoạch săn học bổng, du học trong thời gian tới.

Trang Nhi