Đạp xe 4.400 km để làm lành với vợ

Trung QuốcSau hai năm ly thân, anh Chu đạp xe hơn 100 ngày, vượt 4.400 km từ Giang Tô tới Tây Tạng hơn 100 ngày để chứng minh khao khát tái hợp với vợ.

Chuyến đi của người đàn ông 44 tuổi ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô kết thúc vào ngày 9/11. Tại thành phố Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, Chu đã tổ chức buổi lễ hòa giải nhỏ và chính thức tuyên bố tái hợp với vợ mình.

Chu và vợ Lâm Chi kết hôn năm 2007. Sau khi có một con trai, họ ly hôn năm 2013 và tái hôn sau đó hai năm, có thêm một con gái. Tuy nhiên, vì xung đột cá nhân, cả hai lại ly thân năm 2022, mỗi người sống mỗi nơi. Vì có mối quan tâm chung là các con nên họ vẫn thường xuyên liên lạc. Chu nhiều lần muốn quay về bên gia đình nhưng Lâm Chi chưa đồng ý.

Đầu năm 2024, Chu tiếp tục liên lạc với vợ mong tái hợp. Thấy sự tha thiết của anh, Lâm Chi nói rằng có ý định lái xe riêng đến Lhasa để quay video cá nhân. Nếu Chu có thể đạp xe được tới đó, cô sẽ cân nhắc việc hòa giải.

"Thực chất tôi chỉ đùa vui, không ngờ anh ấy lại tin vào điều đó", người vợ nói.

Chu và vợ Lâm Chi gặp nhau trên đường đi tới Tây Tạng. Ảnh: sohu

Chu bắt đầu hành trình đạp xe từ thành phố Nam Kinh vào ngày 28/7. Sau hơn 100 ngày, anh di chuyển được 4.400 km và cuối cùng đến Lhasa vào đầu tháng 11.

Hành trình đạp xe của người đàn ông này không suôn sẻ. Giữa mùa hè tháng 7, Chu đã hai lần bị ngã giữa đường do say nắng tại tỉnh Hồ Bắc, may mắn được người dân đưa vào viện cấp cứu. Khi biết tin, Lâm Chi đã lái xe quay lại Hồ Bắc để chăm sóc. Tại đây, cô động viên chồng nên kết thúc chuyến đi.

"Em đã thấy được sự chân thành của anh. Anh không cần phải mạo hiểm như vậy nếu muốn chúng ta quay lại", người vợ nói. Tuy nhiên, Chu vẫn quyết tâm hoàn thành chuyến đi để chứng minh lời hứa của mình.

Biết không lay chuyển được chồng, hai người sau đó thống nhất, Lâm Chi lái xe được vài trăm km sẽ dừng lại và đợi đến khi Chu đuổi kịp rồi cô mới đi tiếp. Cứ như vậy, người đi trước chờ đợi người đi sau.

Trên hành trình, Lâm Chi từng nhập viện vì bị say độ cao ở Nyingchi, cách Lhasa 400 km và được Chu tận tình chăm sóc. Sau khi người vợ bình phục, cả hai lại tiếp tục đến Lhasa.

Hành trình 4.400 km không chỉ giúp cặp đôi trở nên thân thiết, gắn kết mà còn khiến Chu biết trân trọng hơn mối quan hệ gia đình. Người đàn ông này nói rằng, trước đây anh nông nổi, bướng bỉnh và hành động bốc đồng khiến vợ nhiều lần thất vọng. Việc chia tay rồi tái hợp trước đó của họ cũng đều do tính khí thất thường của Chu gây ra.

"Qua chuyến đi, tôi học được tính kiên nhẫn, nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được mục đích. Lâm Chi cũng nhìn thấy sự trưởng thành từng ngày của tôi, an tâm để quay lại bên nhau", người chồng nói.

Chuyến đi cũng giúp Chu giảm hơn 15 kg. Hiện anh đang lên kế hoạch cho chuyến đạp xe tiếp theo đến Nepal và châu Âu còn Lâm Chi quay về nhà. Người vợ hy vọng khi sức khỏe tốt hơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chồng.

Trang Vy (Theo sohu)