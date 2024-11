Đạp xe 4.400 km để chinh phục vợ cũ

Zhou đạp xe vượt gần 4.400 km từ Giang Tô đến Tây Tạng sau khi vợ cũ đồng ý quay lại nếu anh vượt qua được thử thách này.

Zhou và vợ cũ họ Li gặp nhau ở Thượng Hải và kết hôn năm 2007, ly hôn lần một vào năm 2013. Họ sau đó hàn gắn và tái hôn, sinh hai con, nhưng tiếp tục chia tay do bất đồng quan điểm.

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là cả hai đều cứng đầu và bốc đồng, dẫn đến nhiều lần chia tay rồi hàn gắn", Zhou giải thích, nói thêm họ vẫn giữ liên lạc vì các con và anh luôn muốn quay lại với Li.

Hồi tháng 7, khi biết Li muốn tự lái xe đến Thành Quan, Tây Tạng du lịch, Zhou tỏ ra lo lắng cho vợ cũ và gọi cho cô, đề nghị đi cùng để đảm bảo an toàn. "Nếu muốn tái hợp, anh có thể đạp xe đến đó, tôi sẽ cân nhắc", cô nói.

Zhou và chiếc xe đạp trên đường đi đến Tây Tạng. Ảnh: Ziniu News

"Lúc đó tôi chỉ nói đùa, nhưng không ngờ anh ấy làm thật", Li cuối tuần trước nói với truyền thông Trung Quốc.

Ngày 28/7, Zhou khởi hành từ thành phố Nam Kinh ở tỉnh miền đông Giang Tô, bắt đầu hành trình đạp xe đến Tây Tạng, tây nam Trung Quốc, buộc sau yên là hơn 100 kg đồ đạc, nồi niêu để nấu ăn dọc đường.

Zhou gặp hai sự cố lớn trong chuyến đi. Khi đạp xe qua tỉnh An Huy, anh bị say nắng và phải nhập viện. Zhou tiếp tục bị say nắng, ngã gục bên đường khi đạp xe qua Hồ Bắc, miền trung dưới cái nóng 40℃.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, Li đã lái xe quay lại hàng trăm km để chăm sóc Zhou, khuyên anh từ bỏ hành trình. "Em thấy sự chân thành từ anh. Nếu anh muốn bên nhau, không cần mạo hiểm tính mạng như thế", cô nói.

Zhou từ chối, quyết tâm hoàn thành chuyến đi. Hai người sau đó quyết định Li sẽ lái xe trước vài trăm km, dừng lại và đợi Zhou trong vài ngày, đến khi anh đuổi kịp rồi cô mới lái xe tiếp, cứ như vậy cho đến khi tới được Tây Tạng.

Chi và Li nấu ăn trên đường đi đến Thành Quan, Tây Tạng. Ảnh: Ziniu News

Khi đến Cam Tư, Tứ Xuyên, Li nhập viện vì không quen với độ cao ở đây, khiến Zhou phải tức tốc đạp xe đến chăm sóc. Bác sĩ khuyến cáo cô không thể đến những nơi cao như Tây Tạng. Zhou cũng bắt đầu khuyên cô quay về, nhưng cô cũng từ chối.

Đến Lâm Chi, cách Thành Quan 400 km, Li tiếp tục phải nhập viện vì sốt cao. Zhou quyết định dừng hành trình đạp xe, lên ôtô chở vợ cũ đến Thành Quan.

Hai người đặt chân đến Thành Quan ngày 28/10. Đến nơi, họ đã tổ chức buổi lễ hòa giải nhỏ, chính thức tuyên bố hàn gắn.

Li sau đó về Giang Tô trước, còn Zhou quay lại Lâm Chi, đạp xe đến Thành Quan, hoàn thành lời hứa với vợ.

"Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm, chiêm nghiệm. Vợ tôi cũng bắt đầu quan tâm, thấu hiểu hơn. Chuyến đi khiến chúng tôi hiểu ra cần phải trân trọng, quản lý hôn nhân tốt hơn trong tương lai", Zhou nói. Anh đang lên kế hoạch đạp xe đến Nepal và châu Âu, trong khi Li nói sẽ đến thăm anh khi thấy khỏe.

Khoảng 3,61 triệu cặp vợ chồng Trung Quốc ly hôn năm 2023, đồng nghĩa cứ 1.000 cặp kết hôn thì có 2,6 cặp chia tay. Năm 2021, chính phủ Trung Quốc ban hành luật yêu cầu các cặp vợ chồng phải trải qua thời gian hòa giải 30 ngày nếu muốn ly hôn.

Vợ chồng Chu và Li ở Cung điện Potala, Thành Quan, Tây Tạng. Ảnh: Ziniu News

Đức Trung (Theo Star, Reuters, Yangtse Evening Post)