Đắp thuốc sau khi bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông tử vong

Hà NộiKhông đến bệnh viện sau khi bị rắn hổ mang cắn mà điều trị bằng đắp lá, người đàn ông 34 tuổi hoại tử tay nặng, sốc nhiễm trùng và tử vong.

Hôm 19/10, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết khi đang cùng vợ đi đánh cá ngoài đồng, người đàn ông bị một con rắn hổ mang cắn vào cánh tay phải, cách đây một tuần. Thay vì đến cơ sở y tế, anh tìm thầy lang trong làng để bôi cao, trích rạch và đắp lá thuốc. Suốt từ đêm đó đến chiều hôm sau, anh vẫn tỉnh táo và ăn uống bình thường.

Đến chiều 12/10, tình trạng bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu. Vết cắn sưng nề, tím đen, chảy mủ, kèm theo triệu chứng khó thở và nói sảng. Lúc này, gia đình đưa anh đến bệnh viện địa phương. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị sốc nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào nặng, phải đặt nội khí quản, thở máy và dùng thuốc vận mạch liều cao trước khi chuyển khẩn cấp ra Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Mặc dù được các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai nỗ lực cứu chữa bằng các biện pháp tích cực nhất như tiêm huyết thanh kháng nọc, lọc máu, thở máy và phẫu thuật loại bỏ mô hoại tử, bệnh nhân không qua khỏi.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết bệnh nhân đã bỏ lỡ "giờ vàng" trong điều trị. "Nếu đến viện sớm trong vài giờ đầu và được tiêm huyết thanh kháng nọc kịp thời, bệnh nhân hoàn toàn có thể tránh được hoại tử, nhiễm độc và giữ được tính mạng", bác sĩ Nguyên nói.

Bác sĩ Nguyên cũng cho biết, phác đồ chẩn đoán và điều trị rắn độc cắn tại Việt Nam hiện đạt trình độ hàng đầu thế giới, với khả năng nhận dạng rắn, chẩn đoán lâm sàng và sử dụng thuốc giải độc hiệu quả. Các bác sĩ tuyến dưới luôn có một hệ thống hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành để xử lý tốt nhất cho bệnh nhân.

Bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn. Ảnh: Nguyên Hà

Các chuyên gia khuyến cáo khi bị rắn độc cắn, nạn nhân cần được đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý rạch vết thương, hút nọc, hay đắp các loại lá thuốc để tránh làm tình trạng thêm trầm trọng và lãng phí thời gian cứu chữa quý báu. Với các loài rắn có khả năng gây liệt như hổ mang, cạp nia, người nhà có thể sơ cứu bằng cách băng ép bất động phía trên vết cắn nhưng không quá chặt, đảm bảo mạch vẫn đập. Nếu nạn nhân khó thở, cần hỗ trợ hô hấp ngay tại chỗ trong khi chờ đến bệnh viện.

Lê Nga