Đắp thuốc chữa vết thương mèo cào, bé trai suýt chết

Tuyên QuangTrong lúc chơi đùa, bé trai 4 tuổi dẫm phải đuôi mèo làm con vật quay lại cắn vào mu chân trái, gia đình tự đắp thuốc khiến vết thương càng nặng.

Ngày 9/9, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch với mu bàn chân trái sưng to, hoại tử, kèm suy hô hấp, rối loạn đông máu nặng.

Trước đó, bé dẫm phải đuôi mèo và bị con vật cắn nhiều vết ở chân. Thay vì sơ cứu đúng cách, gia đình đã tự ý đắp thuốc nam không rõ nguồn gốc lên vết thương. Hai ngày sau, bé sốt cao, chân sưng tấy và xuất hiện các mảng hoại tử thâm đen, phải nhập viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm khuẩn huyết, viêm mô tế bào, suy gan, suy thận nặng do nhiễm trùng. Êkíp phải dùng kháng sinh liều cao, tiêm phòng uốn ván, huyết thanh dại và tiến hành cắt lọc các mô hoại tử. Sau khi được kiểm soát nhiễm trùng, tình trạng của bé đã dần ổn định.

Bác sĩ Bùi Đình Dũng, Khoa Nhi, cảnh báo trường hợp trên là ví dụ về hậu quả của việc tự ý dùng thuốc nam cho vết thương hở. Việc làm này có thể gây nhiễm trùng, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo khi bị động vật cắn hoặc có vết thương hở, cần vệ sinh sạch sẽ và đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý đúng cách, không nên dùng các loại lá cây hay thuốc dân gian để đắp lên vết thương.

Thúy Quỳnh