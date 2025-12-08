'Đập thùng' Honda Wave 125R đầu tiên về Việt Nam

Phiên bản đặc biệt của Wave nhập khẩu tư nhân từ Thái Lan với ngoại hình thể thao, phuộc sau của Profender.

Một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe nhập ở TP HCM vừa đưa về lô hàng Honda Wave 125R Special Edition x Profender với số lượng giới hạn. Đây là phiên bản đặc biệt của dòng Wave 125i (hay còn gọi Future 125i ở Việt Nam), thuộc bản nâng cấp đời 2025 và chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc.

So với bản thường, Honda Wave 125R có thiết kế tổng thể tương tự. Điểm khác biệt ở bộ tem phong cách thể thao kết hợp ba màu trắng, đỏ, đen trên thân. Yếm xe cũng có tem nhận diện phiên bản thể thao.

Phuộc phía sau của Wave 125R sử dụng của hãng phuộc Thái Lan - Profender. Bộ phuộc lò xo đôi này có thể điều chỉnh độ cao, nén, hồi.

Ngoài những chi tiết trên, xe có các trang bị tiêu chuẩn như bản thường: vành 17 inch, tên xe bên hông màu vàng đồng. Bên cạnh đó là thiết kế ốp đầu đèn LED màu đen, chìa khóa đa chức năng, phanh đĩa bánh trước, tang trống bánh sau. Honda Wave 125 đời 2025 sản xuất tại Thái Lan có thêm cổng sạc điện thoại dưới ổ khóa.

Mẫu xe máy Honda vẫn trang bị bình xăng dung tích 5,4 lít, cốp chứa đồ 17 lít. Đèn hậu halogen.

Động cơ trên Honda Wave 125R nhập Thái loại 125 phân khối, phun xăng điện tử, công suất 9,5 mã lực, mô-men xoắn 10,6 Nm. Hộp số 4 cấp.

Hiện đơn vị phân phối chưa công bố giá của Wave 125R Special Edition x Profender tại Việt Nam. Tại xứ sở chùa vàng, giá mẫu xe này khoảng 2.076 USD.

Các bản thường của Honda Wave 125i nhập Thái về Việt Nam trước đây có giá cao nhất khoảng 84-86 triệu đồng. Mẫu xe tương tự nhập Malaysia giá hơn 70 triệu đồng.

So với mẫu Future 125i (30,5-32,2 triệu đồng) sản xuất tại Việt Nam, Wave 125i nhập Thái đắt hơn gấp đôi, trong khi thiết kế và trang bị tương tự. Giá bản nhập cao hơn do phân phối tư nhân, số lượng về nước giới hạn và tâm lý chuộng xe nhập Thái của một bộ phận khách Việt.

Phạm Trung