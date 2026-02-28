Đập tan món quà từng làm tặng em, tôi khó có cơ hội được tha thứ

Tôi xin lỗi và mong em cho cơ hội, em bảo sợ không được như trước kia.

Tôi và em chưa ai nói chia tay nhưng mối quan hệ của cả hai không được như trước. Chúng tôi bỏ mặc nhau ba tháng nay, không hẳn là không nói chuyện nhưng dường như đã không còn là của nhau. Sau cái tối định mệnh ấy, dường như đưa tôi ra xa em. Một phút không suy nghĩ, tôi đập tan món quà từng tự tay làm tặng em, khiến chúng tôi phải xa nhau.

Tôi gọi điện em không nghe máy, nhắn tin em có nhắn lại nhưng không như trước kia. Tôi xin lỗi và mong em cho cơ hội, em bảo sợ không được như trước kia. Tôi luôn mong muốn em tha thứ và quay lại như ngày đầu mới yêu. Xin cho tôi cách giải quyết tốt nhất vì tôi còn yêu em và muốn được sửa sai cùng em.

Hoàng Nam