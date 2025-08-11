Đập phá 10 ôtô ở Phan Thiết vì không tìm thấy 'bạn nhậu'

Lâm ĐồngNguyễn Quốc Long, 20 tuổi, khai bị bạn nhậu cho "leo cây" nên tức giận dùng gạch đá đập phá hơn 10 ôtô đậu trên đường.

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết cho biết đã tạm giữ Long, ngụ tỉnh Khánh Hòa, để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Quốc Long bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, tối 3/8, Long cùng hai người bạn mới quen uống rượu tại khu vực Cảng cá Phú Hài, phường Phú Thủy. Sau cuộc nhậu, hai người này hẹn Long đến quán ở phường Phan Thiết (cách đó hơn 3 km) để uống tiếp "tăng hai".

Nhưng khi đến nơi, anh ta không tìm thấy hai người kia đâu nên bực tức chửi bới, dùng gạch đá đập phá các ôtô đậu ven đường.

Sự việc gây náo loạn khu vực, hơn 10 ôtô hư hỏng.

Ôtô đậu ven đường bị Long đập phá. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận trình báo của các bị hại, Công an phường Phan Thiết xác minh, phát hiện Long là thủ phạm.

Tư Huynh