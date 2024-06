Đáp án môn Tiếng Anh thi lớp 10 ở TP HCM

Đề thi tiếng Anh lớp 10 với 40 câu hỏi, được đánh giá quen thuộc, vừa sức thí sinh.

Sau đây là gợi ý đáp án của các giáo viên trường THPT Vĩnh Viễn, TP HCM:

Câu 29. preparation

Câu 30. experienced

Câu 31. beautify

Câu 32. effective

Câu 33. assistance

Câu 34. successfully

Câu 35. Every one of us should follow the example set by Uncle Hồ, our beloved leader.

Câu 36. Studying abroad gives students opportunities to learn about different cultures.

Câu 37. The children are keen on making models of animals in their free time.

Câu 38. If I were you, I would go to the dentist twice a year.

Câu 39. It has been two years since she last participated in a competition.

Câu 40. Because he performed well, he was nominated as singer of the year.

Thí sinh ôn lại bài trước giờ thi Ngữ văn, sáng 6/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Sáng mai, thí sinh làm bài thi môn Toán với 120 phút. Những học sinh đăng ký vào lớp chuyên, lớp tích hợp sẽ làm bài thi tương ứng trong 150 phút vào buổi chiều.

TP HCM tuyển hơn 77.300 trong tổng số gần 98.700 thí sinh vào lớp 10 công lập đợt này. Tỷ lệ trúng tuyển khoảng 80%.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Riêng xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, việc tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển.

Năm ngoái, môn Ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi (8 điểm trở lên), cao nhất trong ba môn cơ bản. Môn này cũng ghi nhận mưa điểm 10 với 2.147 bài thi đạt điểm tuyệt đối, tăng mạnh so với 478 của năm 2022.

Lệ Nguyễn - Kỷ Hương