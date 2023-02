Đáp án bài toán xác định thời gian đúng lớp 3

Rất nhiều bạn đã suy luận và tìm được đáp số đúng của bài toán lớp 3.

Đề bài:

Bốn bạn An, Bình, Hưng, Thịnh đeo đồng hồ hiển thị các chỉ số thời gian khác nhau. Khi được hỏi thời gian trên đồng hồ của mình, An nói: "9 giờ 3 phút", Bình nói: "9 giờ kém 3 phút", Hưng nói: "9 giờ 2 phút" và Thịnh nói: "9 giờ kém 6 phút". Bốn bạn đều đang nói về cùng một thời điểm nhưng cả bốn đồng hồ đều bị sai lệch so với thời gian đúng là 2, 3, 4, 5 phút (không theo thứ tự). Tìm thời gian đúng lúc đó?

Hướng dẫn cách giải:

Trong các dữ kiện đã cho thì chênh lệch thời gian đồng hồ của An và Thịnh là lớn nhất và bằng 9 phút. Mặt khác cả bốn đồng hồ đều bị sai lệch so với thời gian đúng là 2, 3, 4, 5 phút nên chỉ có thể xảy ra 2 khả năng sau đây:

TH1: Đồng hồ An nhanh 5 phút và Đồng hồ Thịnh chậm 4 phút. Khi đó thời gian đúng là 8h58 phút, không khớp với độ sai lệch 2 phút và 3 phút trên các đồng hồ của Bình và Hưng.

TH2: Đồng hồ An nhanh 4 phút và Đồng hồ Thịnh chậm 5 phút. Khi đó thời gian đúng là 8h59 phút, khớp với độ sai lệch 2 phút và 3 phút trên các đồng hồ của Bình và Hưng.

Đáp số: 8h59 phút

Trần Phương