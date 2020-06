Đáp án bài toán tuyển dụng nhân sự của Google

Một số bạn đọc đã tìm ra đáp số 69 hoặc 96 nhưng rất ít người phát hiện đầy đủ tính chất của dãy số để loại trừ một đáp án sai.

Đề bài: Điền vào dấu hỏi chấm số tiếp theo trong dãy số

Đáp án:

Ta chuyển các số sang ngôn ngữ Tiếng Anh là sẽ phát hiện ngay ra quy luật:

Các số 1 (One); 2 (Two); 6 (Six); 10 (Ten) đều có ba chữ cái nhưng 10 là số lớn nhất.

Các số 0 (Zero); 4 (Four); 5 (Five); 9 (Nine) đều có 4 chữ cái, nhưng 9 (Nine) là số lớn nhất có bốn chữ cái.

Các số số có 9 chữ cái là: Seven-teen (17), Twenty-one (21), Twenty-two (22), Twenty-six (26), Thirty-one (31), Thirty-two (32), Thirty-six (36), Forty-four (44), Forty-five (45), Forty-nine (49), Fifty-four (54), Fifty-five (55), Fifty-nine (59), Sixty-four (64), Sixty-five (65), Sixty-nine (69), Eighty-one (81), Eighty-two (82), Eighty-six (86), Ninety-one (91), Ninety-two (92), Ninety-six (96), nhưng 96 (Ninety-six) là số lớn nhất.

Trần Phương