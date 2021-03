Đáp án bài toán bán máy tính trong IMSO 2021

Để giải bài toán trong kỳ thi IMSO 2021, bạn hãy đặt phương trình, sau phép tính ra đáp án là 860.

Đề bài: Một cửa hàng máy tính bán 4 loại máy (A, B, C, D) và đã bán tổng cộng 2021 máy. Biết rằng 20 máy loại A có giá bằng 7 máy loại B, 4 máy loại A có giá bằng 1 máy loại C, và 4 máy loại A có giá bằng 3 máy loại D. Biết số tiền thu được từ việc bán mỗi loại máy là như nhau, hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu máy loại A?

Ảnh: Shutterstock.

Lời giải: Do số tiền bán được mỗi loại máy là như nhau và giá tiền 20 máy loại A bằng 7 máy loại B, 4 máy loại A bằng 1 máy loại C, 4 máy loại A bằng 3 máy loại D nên nếu gọi a là số máy bán được loại A thì số máy bán được mỗi loại B, C, D lần lượt là (7/20)a, (1/4)a và (3/4)a.

Ta có phương trình: (1+7/20+1/4+3/4)a = 2021 hay a = 860

Từ đó số máy bán được các loại A, B, C, D tương ứng là 860, 301, 215, 645.

Đáp số: 860

Trần Phương