Đào trúng kho chứa tiền cổ bằng vàng và bạc

MỹMột người đàn ông Kentucky phát hiện kho với hơn 700 đồng xu từ thời Nội chiến Mỹ (1861-1865) trong lúc đào xới trên cánh đồng của mình đầu năm nay.

Khoảng 95% kho tiền cổ là những đồng vàng từ thời Nội chiến Mỹ. Ảnh: Numismatic Guaranty Co.

Kho tiền xu gồm hàng trăm đồng vàng của Mỹ tồn tại từ năm 1840 đến năm 1863, chiếm khoảng 95%, cùng một số ít đồng bạc. Theo Numismatic Guaranty Co. (NGC), nơi chứng nhận tính xác thực của các đồng xu và công ty GovMint, kho tiền có 20 đồng Liberty 10 USD và 8 đồng Liberty 20 USD. Mỗi đồng Liberty như vậy có thể trị giá tới 6 con số khi được bán đấu giá.

Theo website của NGC, đồng Liberty trị giá 20 USD lưu hành trong giai đoạn 1850 - 1907, do Bộ Tài chính Mỹ đúc sau khi vàng được phát hiện ở California. Những đồng Liberty 20 USD mới phát hiện thậm chí còn hiếm hơn vì chúng không có dòng chữ "In God We Trust", được thêm vào năm 1866 sau khi Nội chiến Mỹ kết thúc.

Điều quan trọng là kho tiền xu cổ ở Kentucky giúp hé lộ thêm thông tin về lịch sử nước Mỹ trong một thời kỳ vô cùng hỗn loạn. "Dựa vào thời gian và địa điểm ở Kentucky - vốn là nơi trung lập vào thời điểm đó - rất có khả năng kho tiền được chôn vùi trước cuộc đột kích tháng 6 - 7/1863 do tướng John Hunt Morgan của Liên minh miền Nam nước Mỹ tiến hành", Ryan McNutt, nhà khảo cổ tại Đại học Nam Georgia, cho biết. Theo lời đồn, nhiều người Kentucky giàu có đã chôn những khoản tiền lớn để tránh bị Liên minh miền Nam nước Mỹ chiếm đoạt.

McNutt cho biết, đa số hiện vật lịch sử phát hiện trên đất tư nhân đều được bán ra thị trường hoặc được thu thập mà không có sự tham vấn khảo cổ học. "Là một nhà khảo cổ, tôi thấy sự tổn thất thông tin này đặc biệt khó chịu", ông chia sẻ. Các kho tiền cổ chứa đựng một lượng lớn thông tin về chủ nhân của chúng, cung cấp cho giới chuyên gia dữ liệu chi tiết về một thời kỳ nhất định.

Những phát hiện lịch sử trên đất tư nhân Mỹ như trường hợp ở Kentucky không cần báo cáo cho nhà khảo cổ học. Tuy nhiên, McNutt tin rằng hoạt động giáo dục và tiếp cận cộng đồng là chìa khóa để tìm hiểu thêm về những kho tiền xu quý hiếm này.

Thu Thảo (Theo Live Science)