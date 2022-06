Đào Thị Hà chấm thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Đào Thị Hà chấm sơ khảo, hướng dẫn catwalk cho các thí sinh Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022.

Người đẹp cho biết mong muốn tìm nhân tố trẻ, tươi mới, có cả sắc lẫn tài. Qua các vòng đầu, cô nhận xét chất lượng thí sinh ổn, nhiều người có kiến thức tốt về du lịch, biển đảo. Đồng hành cô có diễn viên Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Phan Thị Mơ, nghệ sĩ Trần Mạnh Cường, nhà sử học Dương Trung Quốc, tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp...

Khi chấm thi, Đào Thị Hà nhớ đến hình ảnh non nớt của mình năm 19 tuổi, tham gia Hoa hậu Việt Nam 2016. Lúc ấy, cô được bố mẹ, cán bộ Đoàn ở địa phương động viên thi Người đẹp phố biển Cửa Lò. Cô may mắn chiến thắng, trở thành hoa khôi Nghệ An ở cuộc thi năm ấy. Mỗi lần mặc áo tắm trình diễn, người đẹp còn ngại ngùng. Cô cho rằng các thí sinh thiếu kinh nghiệm không nên tự ti, bởi đôi khi sự hồn nhiên của họ sẽ chinh phục khán giả.

Đào Thị Hà chấm sơ khảo Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022, sáng 30/5 ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù còn hai năm trong độ tuổi thi nhan sắc, Đào Thị Hà không có ý định tham gia sân chơi nào, muốn tập trung công việc kinh doanh. Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô ít hoạt động showbiz. Cô hiện làm giám đốc truyền thông một công ty, đầu tư một số lĩnh vực, trong đó có bất động sản, du lịch. Ngoài ra, người đẹp là khách mời giảng dạy về catwalk, giao tiếp ở một số trung tâm nghệ thuật. Cô đang hướng dẫn em gái đăng ký một số cuộc thi phù hợp.

Đào Thị Hà hiện yêu bạn trai doanh nhân, dự định lập gia đình trong một, hai năm tới. Người đẹp nói: "Tôi thấy mình dễ tính, không ghen tuông, không kiểm soát bạn trai, không bao giờ đòi xem điện thoại, tin nhắn. Tôi chủ yếu tin tưởng người yêu bằng cách trò chuyện về mọi thứ với anh ấy. Trước đây, tôi trải qua một vài mối tình khác. Những người tôi yêu có điểm chung đều là doanh nhân. Tôi thích họ bởi tư duy rạch ròi, khoa học, có thể tư vấn cho tôi về sự nghiệp. Hơn nữa, tôi nghĩ về lâu dài, người làm kinh doanh có thể chủ động trong việc sắp xếp thời gian, lo kinh tế cho gia đình".

Cô sinh năm 1997 ở Đô Lương, Nghệ An, đoạt danh hiệu Người đẹp biển và vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Người đẹp cao 1,75 m, nặng 55 kg.

Đào Thị Hà diễn xuất trước ống kính Nhan sắc Đào Thị Hà khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Video: Unicorp

Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 được Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chọn làm điểm nhấn Năm Du lịch Quốc gia 2022. Cuộc thi mong muốn góp phần phục hồi ngành du lịch Khánh Hòa sau thời gian chịu ảnh hưởng do Covid-19.

Vòng sơ tuyển sẽ tổ chức tại ba miền trong tháng 5, 6. Thí sinh tham gia các vòng thi phụ gồm "Người đẹp bikini", "Người đẹp môi trường", chương trình từ thiện, gây quỹ ủng hộ người nghèo... Bán kết diễn ra từ ngày 9 đến 10/7, chung kết vào ngày 30/7 ở Khánh Hòa. Thí sinh đăng quang sẽ nhận vương miện trị giá 1,8 tỷ đồng, suất thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế.

