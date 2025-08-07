Đào tạo tư duy liên ngành tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Trường Đại học Fulbright Việt Nam theo đuổi mô hình giáo dục khai phóng liên ngành, giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, thích ứng trước những thay đổi của kỷ nguyên AI.

Đại diện Fulbright cho biết trường tiếp cận phương pháp giáo dục liên ngành, dựa trên nền tảng giáo dục khai phóng và mô hình khoa học, kỹ thuật của Mỹ. Sinh viên được khuyến khích dành hai năm đầu để khám phá các lĩnh vực như Nhân văn, Khoa học xã hội, Toán - Máy tính, Khoa học và Kỹ thuật. Thông qua những môn học nền tảng, các em rèn luyện tư duy sáng tạo và tư duy hệ thống, từ đó hiểu rõ tiềm năng cá nhân và xác định chuyên ngành phù hợp.

Theo đại diện trường, trong bối cảnh AI có thể khiến 92 triệu việc làm biến mất vào năm 2030, khoảng 39-44% kỹ năng hiện tại có nguy cơ lỗi thời (Báo cáo Việc làm 2025, Diễn đàn Kinh tế Thế giới), tư duy liên ngành chính là chìa khóa để con người giữ vai trò chủ động. Tại Fulbright, sinh viên được dẫn dắt phát triển tư duy độc lập nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, điều mà AI chưa thể thay thế.

Ông Jeff Dean, Phó chủ tịch Google kiêm Nhà khoa học trưởng của Google DeepMind phát biểu tại sự kiện Google tài trợ 1,5 triệu USD để phát triển các chương trình giáo dục AI cho Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Ảnh: Fulbright

Điển hình là câu chuyện của Lương Ngọc Chung, tân cử nhân ngành Nghiên cứu Xã hội, thuộc top 10% sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2025. Quan tâm đến phát triển bền vững và công bằng xã hội trong chuyển dịch năng lượng, Chung cùng nhóm thanh niên viết thư ngỏ đề xuất các giải pháp bảo đảm tiếng nói của giới trẻ Việt Nam trong các chính sách năng lượng. Sáng kiến được trình bày tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu 2024 (COP29) tại Azerbaijan. Sáng kiến này thuộc dự án Green Youth Labs do Friedrich-Ebert-Stiftung Việt Nam tổ chức, trong khuôn khổ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế.

Đề án sau đó trình bày và thảo luận ở Việt Nam tại Diễn đàn thanh niên quốc gia về năng lượng, tại Đức với các bên liên quan khác và được trình lên Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu 2024 (COP29) tại Azerbaijan.

Tân cử nhân Lương Ngọc Chung nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Fulbright

Fulbright nhận định, nhiều trường đại học Việt Nam vẫn đang đào tạo theo hướng tuyến tính - tức một ngành học gắn với một nghề nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, trong thời đại AI tạo ra các ngành mới như kỹ sư đạo đức AI, kiến trúc sư trải nghiệm ảo, cách tiếp cận này có thể chưa trang bị đủ kỹ năng và sự thích ứng với yêu cầu nguồn nhân lực hiện nay.

Giáo dục đại học cần chuyển sang đào tạo liên ngành - nơi sinh viên không chỉ học để làm, mà học để thích nghi, sáng tạo và giải quyết các vấn đề phức tạp như bất bình đẳng xã hội, biến đổi khí hậu, giáo dục số. Một số trường tại Việt Nam đã bắt đầu tích hợp phương pháp này để đào tạo lực lượng lao động linh hoạt và toàn diện hơn.

Đại diện Fulbright cho biết, tư duy liên ngành giúp sinh viên trau dồi kiến thức và kỹ năng sâu rộng, tạo dấu ấn trong mắt nhà tuyển dụng. Điển hình, Trần Kim Ngân, tân cử nhân ngành Khoa học Máy tính, áp dụng kiến thức học máy, Công nghệ thông tin và toán học để ứng tuyển vào vị trí Quản trị viên tập sự Quản lý sản phẩm tại Zalopay ngay từ năm nhất. Nhiều sinh viên khác của Fulbright cũng được tuyển vào các tập đoàn như VNG, Momo, Unilever, Bain&Company, Shopee, Intel...

Kim Ngân (bên phải) trong thời gian học tập tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Ảnh: Fulbright

Sắp tới, Trường Đại học Fulbright Việt Nam thành lập Viện Nghiên cứu AI với sự đồng hành của Google, triển khai chiến lược AI toàn diện và dự định mở ngành học về Trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Nhà trường kỳ vọng đây sẽ là nền tảng để đào tạo thế hệ nhà đổi mới sáng tạo, những người có thể linh hoạt thích nghi và đóng vai trò chủ lực trong kỷ nguyên AI.

