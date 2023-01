Đào, quất mini giá rẻ hút khách dịp Tết

Cành đào mini vài chục tới hơn 100.000 đồng, cây quất cảnh mini giá rẻ hút khách mua tại các chợ hoa ngày cận Tết.

5 rưỡi sáng, chị Hồng (Dương Nội) đã tới chợ Hà Đông với chiếc xe thồ chật cứng cành đào mini được cắt từ vườn ươm cách đó vài cây số. Chị cho hay, hôm qua (23 tháng Chạp) bán được gần 200 cành đào mini nên hôm nay - ngày Chủ nhật cuối cùng của năm Nhâm Thìn, người dân tranh thủ đi mua đồ sắm Tết, chị hy vọng bán được lượng tương tự hoặc hơn.

Bình quân mỗi cành đào mini chị Hồng bán 50.000-70.000 đồng, tuỳ to hay nhỏ. Thậm chí cành đào dáng đẹp, hoa căng, thắm... giá có thể nhỉnh hơn, trên dưới 100.000 đồng.

"Tâm lý nhiều người giờ không thích cành đào quá to, nên họ chọn bích đào dáng nhỏ xinh, giá tiền vừa phải", bà chủ gánh hàng đào tại chợ Hà Đông chia sẻ.

Người mua cành đào mini dịp này chủ yếu để trưng ban thờ, hoặc bàn trà. Theo chị Hồng, mỗi ngày bán vài trăm cành đào mini, tiền thu về dễ hơn buôn cành to.

Cành đào mini hút khách tại các chợ hoa dịp gần Tết, giá vài chục nghìn tới hơn 100.000 đồng một cành. Ảnh: Phùng Minh

Chị Thuý (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) năm nay đã hẹn người bán quen chọn giúp chục cành đào mini để tặng bạn bè dịp cận Tết. Theo chị, đào mini rất dễ chơi, có thể bày trên ban thờ ngày Tết, hoặc trưng bình để bàn trà... "Tôi đã mua và rất ưng, cắm cả tuần hoa vẫn nở căng, nụ chúm chím. Cành nhỏ xinh nên tôi đặt mua để làm quà tặng bạn bè dịp cuối năm", chị chia sẻ.

Đào mini được trồng nhiều tại khu vực Dương Nội (Hà Đông), Nhật Tân hay Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) và cũng được người trồng chăm sóc không khác gì những gốc đào sớm. Cành đào mini cũng được chia làm nhiều loại, loại bé để bày ban thờ dao động 30.000-60.000 đồng một cành, to hơn 80.000-130.000 đồng. So với các nơi khác, đào trồng ở Nhật Tân cho nụ to, hoa thắm, dày cánh hơn nên giá vì thế cũng đắt hơn 80.000-150.000 đồng một cành.

Ngoài cành đào mini, cây quất mini trưng Tết cũng là mặt hàng bán rất chạy. Tại đường Láng gần khu vực Ngã Tư Sở, đường Tô Hiệu (Hà Đông), Nguyễn Xiển (Thanh Xuân), hay chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), bên cạnh đào rừng, đào thế, cây quất khủng... giá hàng triệu đồng, các tiểu thương bày bán nhiều chậu quất mini, giá 150.000-200.000 đồng một chậu. Loại chậu đẹp và kèm đồ trang trí giá "nhỉnh" hơn, 200.000-300.000 đồng. Riêng quất bonsai mini đắt hơn, giá trên dưới 500.000 đồng một chậu.

Chị Làn, một người bán lâu năm tại chợ hoa Văn Khê cho biết, vài năm trở lại đây cây quất cảnh mini rất được chuộng dịp Tết. Năm ngoái vì dịch nên hàng bán hơi chậm, năm nay chị nhập số lượng lớn và tới 23 tháng Chạp "tiêu thụ rất chạy".

"Năm nay giá nhỉnh hơn mọi năm nhưng quất được chăm sóc kỹ lưỡng từ vườn, chăm cho cây hồi rồi mới đưa vào chậu nên hoa, lộc, quả to đẹp và có thể chơi 2-3 tháng mà không sợ rụng, hỏng", anh nói.

Anh Long, một tiểu thương bán cây cảnh trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) cho hay, phân khúc hoa, cây cảnh bình quân lên ngôi năm nay, giá 100.000-300.000 đồng đang rất hút khách. Nên thay vì bán cây to, tiền triệu, anh chuyển hướng sang bán các loại cây cảnh mini giá hợp lý, dưới 500.000 đồng.

