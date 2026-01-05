Đảo Phú Quý hết xăng

Lâm ĐồngCác cửa hàng xăng dầu trên đảo Phú Quý đồng loạt cạn nguồn cung do thời tiết xấu, tàu chở nhiên liệu từ đất liền chưa thể ra đảo, người dân phải đi bộ.

Ngày 5/1, nhiều người dân đặc khu Phú Quý đi mua xăng nhưng các cửa hàng trên đảo đều tạm ngưng bán do cạn nguồn cung. Không ít người phải dắt bộ vì phương tiện hết nhiên liệu.

"Không có xăng, bà con phải đi bộ hoặc đi nhờ xe còn nhiên liệu", anh Dương Bảy, người dân trên đảo, nói.

Cửa hàng trên đảo Phú Quý bán cầm chừng, đến sáng nay hết sạch xăng. Ảnh: Người dân cung cấp

Phú Quý hiện có ba cửa hàng xăng dầu tư nhân. Hai ngày trước, các điểm này vẫn bán cầm chừng, mỗi người chỉ mua được 1–2 lít. Sáng nay, toàn bộ đã đóng cửa.

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết đến chiều cùng ngày, các cửa hàng đều cạn lượng xăng dự trữ do thời tiết xấu, tàu chở nhiên liệu từ đất liền chưa thể ra đảo.

Ngoài khơi Phú Quý đang có gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8, sóng cao 3–5 m, biển động mạnh. Trong khi đó, tàu vận chuyển nhiên liệu chỉ có thể xuất bến khi gió dưới cấp 7.

Chính quyền đặc khu đã đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương đôn đốc nguồn cung, sớm đưa xăng ra đảo phục vụ sinh hoạt của người dân.

Cách đất liền 56 hải lý, Phú Quý rộng hơn 16 km2 với trên 30.000 người sinh sống, giao thông chủ yếu bằng đường biển. Trước đây, đảo cũng từng rơi vào tình trạng thiếu xăng khi thời tiết bất lợi.

Từ cuối tháng 12 đến nay, sóng to gió lớn khiến nhiều chuyến tàu khách phải tạm dừng. Đã có gia đình phải thuê trực thăng với chi phí hàng trăm triệu đồng để đưa người thân vào đất liền cấp cứu.

Tư Huynh