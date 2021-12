Đảo ngọc Phú Quốc vào mùa lễ hội cuối năm

Phú Quốc đang rộn ràng không khí Giáng sinh và chào đón công trình kiến trúc ấn tượng Sun Signature Gallery tại thị trấn Địa Trung Hải.

Tiếp nối hành trình "Trở về nhà - Welcome Home 2", những ngày trung tuần tháng 12 vừa qua, chương trình "Check in Phú Quốc – Check in kỷ nguyên wellness" đã đưa các nhà đầu tư, du khách đến Phú Quốc tham gia vào chuỗi hoạt động náo nhiệt.

Đoàn du khách đã cùng trải nghiệm ngắm hoàng hôn tại khu vực bể bơi Thị trấn Địa Trung Hải, đi cáp treo Hòn Thơm ngắm biển đảo An Thới thiên đường, tận hưởng nghỉ dưỡng 5 sao ở Bãi Kem và hòa vào không khí tiệc tùng bên nhà hàng Bãi Kem sát biển... Và tới đây, vùng đất của 12 mùa lễ hội tiếp tục sôi động cùng chuỗi sự kiện chào đón Sun Signature Gallery – công trình biểu tượng mới trên đảo Ngọc Phú Quốc.

Thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt là tâm điểm của Phú Quốc với hàng loạt các công trình kiến trúc biểu tượng. Ảnh: Sun Group

Sau 5 năm kể từ sự ra đời của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, kiến trúc sư Bill Bensley tiếp tục ghi dấu ấn mới tại đảo Ngọc với Sun Signature Gallery – "bảo tàng" tái hiện tinh hoa kiến trúc, nghệ thuật giữa thế kỷ 20 - Mid Century Modern.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa mặt hướng biển, lưng tựa núi, nằm trong Thị trấn Địa Trung Hải đậm chất châu Âu, Sun Signature Gallery hứa hẹn sẽ là công trình biểu tượng tiếp theo, là điểm đến hấp dẫn du khách khi đặt chân tới Phú Quốc.

Với Ballroom quy mô hàng đầu Phú Quốc có sức chứa lên đến 1.000 người, được lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn biểu diễn nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau, Sun Signature Gallery sẽ là điểm hẹn của những sự kiện, lễ hội quy mô, hoành tráng, xứng tầm vị thế thành phố biển đảo đang trỗi dậy, vươn tầm quốc tế.

Dự kiến, Sun Signature Gallery được khai trương đúng dịp Noel 2021 với chuỗi sự kiện sôi động. Tại đây, các thượng khách sẽ được thăng hoa cảm xúc cùng những trải nghiệm khác biệt về kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật, thưởng ngoạn vẻ đẹp Á châu và tinh hoa Âu châu hội tụ,.

Chương trình dự kiến còn có sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu như Mỹ Linh, Uyên Linh, Tùng Dương... với những màn trình diễn nghệ thuật âm nhạc đỉnh cao.

Tiếp nối không khí lễ hội, Sun Signature Gallery và Thị trấn Địa Trung Hải sẽ trở thành sân khấu Countdown 2022, đem đến vô số bất ngờ cho thượng khách trong thời điểm chuyển giao năm mới.

Tiếp nối đại tiệc âm nhạc và pháo hoa New Year Countdown 2021 và show thời trang đình đám Fashion Voyage #3, chuỗi sự kiện chào đón Sun Signature Gallery không chỉ đánh dấu sự tái xuất phong độ của Phú Quốc, mà còn mở ra 12 mùa lễ hội hứa hẹn bùng nổ trong năm 2022, khẳng định sự đồng hành của Sun Group đối với vùng đất giàu tiềm năng này. Cùng với đó, những công trình đẳng cấp vẫn không ngừng được bồi đắp ở đảo Ngọc.

Fashion Voyage #3 quy tụ những tín đồ yêu thời trang đến với Thị trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

"Bên cạnh Sun Signature Gallery, Sun Group còn đem đến Phú Quốc những công trình mang tính tiên phong như đô thị nghỉ dưỡng kiểu mẫu chuẩn wellness Sun Tropical Village, tổ hợp Sun Grand Hillside Residence và những tác phẩm tranh tường giàu giá trị nghệ thuật tại Sun Premier Village Primavera, công viên chủ đề Exotica trên đảo Hòn Thơm... Tiếp theo, kiệt tác Cầu Hôn, Show Vortex sẽ lần lượt xuất hiện, kỳ vọng đưa Phú Quốc thành điểm đến mới của thế giới", đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) cho biết.

Sân khấu thời trang đẳng cấp ngay tại bể bơi vô cực của Thị trấn Địa Trung Hải. Ảnh: Sun Group

"Mười năm trước, không ai tưởng tượng rằng Phú Quốc có thể lung linh và tiến vượt đẳng cấp nhanh đến thế. Là đô thị biển đảo, chỉ sau một thời gian ngắn, Phú Quốc đã kịp hội tụ được nhiều công trình du lịch "top" đầu thế giới. Với những công trình đó, người Việt Nam có thể tự hào về đất nước mình", PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ.

Có thể thấy, sự đồng hành của những nhà đầu tư lớn đang góp sức tạo nên một Phú Quốc trỗi dậy, tạo cảm hứng dẫn dắt phát triển. Đồng nghĩa, cơ hội cũng tiếp tục mở ra ngày càng nhiều cho các nhà đầu tư, kinh doanh ở vùng đất thịnh vượng này.

Thu Hương