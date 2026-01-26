Đảo mèo giữa lòng Hà Nội

Đảo Hòa Bình nằm giữa hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất được gọi là "đảo mèo" khi cuối năm 2025 một số du khách trẻ phát hiện nơi đây có nhiều mèo hoang sinh sống.
Công viên có 7 cổng nhưng vị trí hòn đảo dễ quan sát nhất khi vào từ phía đường Nguyễn Đình Chiểu. Tại các lối vào còn lại, khách tham quan thường khó nhận biết sự tồn tại của khu vực này.
Đảo Hòa Bình nằm giữa hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất được gọi là "đảo mèo" khi cuối năm 2025 một số du khách trẻ phát hiện nơi đây có nhiều mèo hoang sinh sống.
Công viên có 7 cổng nhưng vị trí hòn đảo dễ quan sát nhất khi vào từ phía đường Nguyễn Đình Chiểu. Tại các lối vào còn lại, khách tham quan thường khó nhận biết sự tồn tại của khu vực này.
Đảo có thể tiếp cận gần bằng thuyền đạp vịt, nhưng khách tham quan khó lên được bờ do thiếu điểm neo đậu. Đa số chọn thuê thuyền máy của ông Chu Ngọc Phong, nhân viên công viên, với thời gian di chuyển khoảng hai phút.
Theo ông Phong, trên đảo có ngôi đền vốn là nơi khách đến thắp hương ngày rằm, mùng 1. Từ cuối năm ngoái, khu vực này bắt đầu thu hút đông giới trẻ tìm đến "đảo mèo" , thay vì mục đích tâm linh đơn thuần như trước.
Đảo có thể tiếp cận gần bằng thuyền đạp vịt, nhưng khách tham quan khó lên được bờ do thiếu điểm neo đậu. Đa số chọn thuê thuyền máy của ông Chu Ngọc Phong, nhân viên công viên, với thời gian di chuyển khoảng hai phút.
Theo ông Phong, trên đảo có ngôi đền vốn là nơi khách đến thắp hương ngày rằm, mùng 1. Từ cuối năm ngoái, khu vực này bắt đầu thu hút đông giới trẻ tìm đến "đảo mèo" , thay vì mục đích tâm linh đơn thuần như trước.
Hiện có khoảng 30 con mèo và hai con chó sinh sống trên đảo. Một gốc cổ thụ bị đổ trở thành nơi trú ngụ yêu thích của đàn mèo. Theo ông Phong, mèo được nhân viên công viên đưa ra từ hơn 20 năm trước để bắt chuột. Qua nhiều lứa, đàn mèo sinh sản và hình thành "cộng đồng" như hiện nay.
Hàng ngày, ông Phong cùng người trông nom đền cung cấp thức ăn cho đàn mèo. "Bọn này giỏi lắm, nhiều khi chán đồ ăn khô, tự ra hồ vợt cá", ông Phong nói. Trên đảo vẫn còn rải rác nhiều xương cá do mèo săn được.
Hiện có khoảng 30 con mèo và hai con chó sinh sống trên đảo. Một gốc cổ thụ bị đổ trở thành nơi trú ngụ yêu thích của đàn mèo. Theo ông Phong, mèo được nhân viên công viên đưa ra từ hơn 20 năm trước để bắt chuột. Qua nhiều lứa, đàn mèo sinh sản và hình thành "cộng đồng" như hiện nay.
Hàng ngày, ông Phong cùng người trông nom đền cung cấp thức ăn cho đàn mèo. "Bọn này giỏi lắm, nhiều khi chán đồ ăn khô, tự ra hồ vợt cá", ông Phong nói. Trên đảo vẫn còn rải rác nhiều xương cá do mèo săn được.
Biết đến địa điểm này qua mạng xã hội, Tường Trang (áo đen) cùng bạn lần đầu ghé thăm "đảo mèo" vào ngày 18/1. Dù hoạt động chủ yếu là quan sát đàn mèo, Trang vẫn ấn tượng với không gian bình yên và đánh giá nơi đây phù hợp để "thư giãn đầu óc", hòa mình vào thiên nhiên dịp cuối tuần.
Nữ du khách cũng chuẩn bị thức ăn cho đàn mèo và ghi lại hình ảnh chúng ló đầu ra từ các hốc cây.
Biết đến địa điểm này qua mạng xã hội, Tường Trang (áo đen) cùng bạn lần đầu ghé thăm "đảo mèo" vào ngày 18/1. Dù hoạt động chủ yếu là quan sát đàn mèo, Trang vẫn ấn tượng với không gian bình yên và đánh giá nơi đây phù hợp để "thư giãn đầu óc", hòa mình vào thiên nhiên dịp cuối tuần.
Nữ du khách cũng chuẩn bị thức ăn cho đàn mèo và ghi lại hình ảnh chúng ló đầu ra từ các hốc cây.
Từng nhiều lần đến công viên Thống Nhất nhưng không biết về sự tồn tại của "đảo mèo", lần đầu tiên đặt chân lên đảo, Tiểu Nguyệt (đeo kính) cho biết không gian tại đây mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái và có sức hấp dẫn riêng, khiến cô muốn quay lại lần sau.
Từng nhiều lần đến công viên Thống Nhất nhưng không biết về sự tồn tại của "đảo mèo", lần đầu tiên đặt chân lên đảo, Tiểu Nguyệt (đeo kính) cho biết không gian tại đây mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái và có sức hấp dẫn riêng, khiến cô muốn quay lại lần sau.
Vé thuyền máy khứ hồi có giá 30.000 đồng mỗi người. Do không có các hoạt động giải trí khác, khách tham quan thường chỉ lưu lại đảo khoảng 30 phút.
Vé thuyền máy khứ hồi có giá 30.000 đồng mỗi người. Do không có các hoạt động giải trí khác, khách tham quan thường chỉ lưu lại đảo khoảng 30 phút.
Do thiếu thùng rác và nhân viên vệ sinh định kỳ, nhiều bạn trẻ tự giác quét dọn khu vực này sau khi vui chơi cùng đàn mèo.
Do thiếu thùng rác và nhân viên vệ sinh định kỳ, nhiều bạn trẻ tự giác quét dọn khu vực này sau khi vui chơi cùng đàn mèo.
Rộng hơn 50 ha, Thống Nhất là công viên lớn nhất Hà Nội, tiếp giáp bốn tuyến phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu.
Tháng 12/2025, toàn bộ hàng rào dài hơn 2.000 m được tháo dỡ để kết nối trực tiếp với các tuyến phố và không gian đi bộ trung tâm. Việc hạ rào giúp công viên thu hút lượng khách lớn, nhất là giới trẻ và các gia đình có con nhỏ vào dịp cuối tuần.
Rộng hơn 50 ha, Thống Nhất là công viên lớn nhất Hà Nội, tiếp giáp bốn tuyến phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu.
Tháng 12/2025, toàn bộ hàng rào dài hơn 2.000 m được tháo dỡ để kết nối trực tiếp với các tuyến phố và không gian đi bộ trung tâm. Việc hạ rào giúp công viên thu hút lượng khách lớn, nhất là giới trẻ và các gia đình có con nhỏ vào dịp cuối tuần.
Hoài Anh
Ảnh: Giang Huy