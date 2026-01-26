Đảo mèo giữa lòng Hà Nội

Đảo Hòa Bình nằm giữa hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất được gọi là "đảo mèo" khi cuối năm 2025 một số du khách trẻ phát hiện nơi đây có nhiều mèo hoang sinh sống.

Công viên có 7 cổng nhưng vị trí hòn đảo dễ quan sát nhất khi vào từ phía đường Nguyễn Đình Chiểu. Tại các lối vào còn lại, khách tham quan thường khó nhận biết sự tồn tại của khu vực này.