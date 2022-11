Đảo Ký Ức Hội An là điểm đến giải trí hàng đầu thế giới

Quảng NamĐảo Ký Ức Hội An được World Travel Awards vinh danh ở hạng mục "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới 2022".

Lễ trao giải thưởng của World Travel Awards diễn ra tại Oman ngày 11/11. Đại diện Đảo Ký Ức Hội An chia sẻ vừa chiến thắng ở hạng mục "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới 2022" (World Leading Entertaiment Destination 2022), với chương trình biểu diễn thực cảnh đẹp và nổi bật. Giải thưởng đã minh chứng cho tình yêu Đảo Ký Ức Hội An dành cho văn hóa Việt, ý chí muốn bảo tồn và quảng bá văn hóa - nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Bà Thân Thị Thu Huyền - Giám đốc điều hành Đảo Ký Ức Hội An - nhận giải thưởng "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới 2022" từ đại diện World Travel Awards. Ảnh: Hoian Memories Land

"Mỗi công trình kiến trúc, cành cây, ngọn cỏ và các hoạt động tại quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa này đều mang một ý nghĩa và câu chuyện sâu sắc. Chúng tôi dựa vào câu chuyện văn hóa và lịch sử của Hội An để xây dựng lên tổ hợp 'Đảo Ký Ức Hội An' không động cơ, không khói bụi. Đây chính là không gian nghỉ dưỡng xanh với hoạt động giải trí nghệ thuật dựa trên văn hóa - lịch sử", bà Thân Thị Thu Huyền - Giám đốc Điều hành Đảo ký ức Hội An - cho biết.

Hoi An Memories Resort & Spa - điểm đến nghỉ dưỡng bình yên giữa lòng Hội An. Ảnh: Hoian Memories Land

Nằm giữa sông Hoài thơ mộng, Đảo Ký Ức Hội An là quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - văn hóa hoạt động dựa trên nền tảng văn hóa - nghệ thuật, kiến tạo không gian du lịch xanh, hướng đến hệ sinh thái du lịch văn hóa bền vững, là nơi dừng chân của nhiều sao Việt.

Quần thể này bao gồm 3 phân khu chính: chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký ức Hội An" tái hiện lại 400 năm Hội An thăng trầm; công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An" và Hoi An Memories Resort & Spa - nơi tạo nên một định nghĩa mới về nghệ thuật của dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí.

Trong đó, show thực cảnh "Ký ức Hội An" gây ấn tượng khi hội tụ hơn 500 diễn viên biểu diễn trên sân khấu ngoài trời rộng 25.000 m2, khán đài có sức chứa 3.300 khán giả nằm trên đảo Cồn Hến, phường Cẩm An. Ngoài ra, năm 2019, show này được trình chiếu tại Quảng trường Thời đại NewYork. Trải qua hơn 4 năm từ khi ra mắt, Ký ức Hội An đã trải qua hơn 2.000 lượt trình diễn và đón hơn 2 triệu lượt khách.

Dấu ấn hoài niệm được thể hiện trong show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An". Ảnh: Hoian Memories Land

Công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An" lại gây ấn tượng bởi các công trình kiến trúc độc đáo và chương trình nghệ thuật đọng lại nhiều ký ức cho những du khách đã tới đây.

Còn Hoi An Memories Resort & Spa tọa lạc giữa sông Hoài thơ mộng thu hút du khách nhờ sở hữu kiến trúc ấn tượng cùng loạt trải nghiệm cao cấp, các giá trị văn hóa - du lịch sáng tạo. Đây còn là một trong những điểm đến cho du khách sở hữu nhiều bức ảnh làm kỷ niệm tại ể bơi vô cực, bức tường phủ cây leo cổng thành, cầu ánh trăng thương cảng và cây đa đèn lồng, làng Trung Hoa, làng Nhật Bản, làng Việt. Tại khu nghỉ dưỡng, du khách sẽ thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng Nón Lá, nhà hàng Anbistro, nhà shophouse với nhiều hình vẽ đặc trưng...

Hiện, Đảo Ký Ức Hội An chuẩn bị nhiều sự kiện cuối năm như đón Noel, Tết Dương lịch với các trải nghiệm thú vị về du lịch văn hóa, nghệ thuật và nghỉ dưỡng để đón chào du khách.

Thư Kỳ