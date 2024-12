Đảo Ký Ức Hội An - điểm đến bảo tồn giữa lòng di sản

Quảng NamĐảo Ký Ức Hội An là quần thể du lịch nằm cạnh di sản văn hoá thế giới, các hoạt động đều hướng tới duy trì và bảo tồn văn hóa, lịch sử Hội An.

Trong những năm qua, Đảo Ký Ức Hội An trở thành điểm đến nổi bật cho du khách trong nước và quốc tế. Nơi đây thu hút hàng triệu du khách mỗi năm với những trải nghiệm độc đáo. Tổ hợp này được xây dựng dựa trên sự đồng nhất về kiến trúc và vận hành, giúp du khách khám phá một Hội An đầy thăng trầm lịch sử.

Đảo Ký Ức Hội An là điểm đến ba lần liên tiếp được World’s Travel Awards vinh danh "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới". Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

Theo bà Thân Thị Thu Huyền, CEO Đảo Ký Ức Hội An, tổ hợp được thành lập với mục đích giới thiệu văn hóa và lịch sử Việt Nam đến hàng triệu bạn bè quốc tế.

Ngày 24/11 vừa qua, tại lễ trao giải World's Travel Awards 2024, Đảo Ký Ức Hội An tiếp tục được vinh danh ở hạng mục "Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới", đánh dấu lần thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng này.

Trước đó, năm 2022, Đảo Ký Ức Hội An giành chiến thắng ở hạng mục "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới". Năm 2023, tổ hợp cũng chiến thắng ở hạng mục "Tổ hợp du lịch, văn hóa và giải trí hàng đầu thế giới".

Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký Ức Hội An". Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

Để trở thành điểm đến nổi bật của Việt Nam và thế giới, Đảo Ký Ức Hội An luôn cố gắng đáp ứng kỳ vọng của du khách. Tháng 3/2018, chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký Ức Hội An" ra mắt khán giả. Chương trình này kể câu chuyện về Hội An từ thời sơ khai đến những biến đổi lịch sử qua nghệ thuật và thi ca nhạc họa, trên sân khấu thực cảnh rộng 25.000 m2 giữa sông Hoài. Show diễn tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch Việt Nam.

Hoi An Memories Resort & Spa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư trong không gian hoài niệm. Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

Cũng trong năm 2018, Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An mở cửa chào đón du khách khắp nơi trên thế giới. Ấn Tượng Hội An được xây dựng dưới hình thức mô phỏng một cảng thị Faifo rực rỡ của thế kỷ XVI-XVII, nơi từng là niềm tự hào của thương mại Việt Nam, cảng thị phồn hoa bậc nhất trên con đường tơ lụa trên biển. Tiếp đó, Hoi An Memories Resort & Spa ra đời để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư trong một không gian đầy hoài niệm, đồng thời mang lại cho du khách trải nghiệm du lịch an toàn và thuận tiện nhất.

Theo đại diện Đảo Ký Ức Hội An, tổ hợp còn là biểu tượng cho dấu ấn du lịch xanh tại Việt Nam. Tổ hợp này phát triển dựa trên giá trị văn hóa và lịch sử bản địa, không gây hại cho môi trường tự nhiên. Qua đó, Đảo Ký Ức Hội An góp phần xây dựng và phát triển ngành công nghiệp du lịch văn hóa tại Việt Nam.

Thanh Thư