Đảo Ký Ức Hội An 4 năm liền là tổ hợp hàng đầu thế giới

Đảo Ký Ức Hội An năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh "Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới" tại World Travel Awards, ngày 7/12.

World Travel Awards là giải thưởng uy tín toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch. Việc giành chiến thắng 4 năm liền góp phần minh chứng chất lượng của mô hình tổ hợp du lịch văn hóa - nghỉ dưỡng và giải trí của Đảo Ký Ức Hội An. CEO Thân Thị Thu Huyền cho biết đơn vị sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi hành trình kết hợp sáng tạo, nghệ thuật và văn hóa Việt Nam, đồng thời lan tỏa những giá trị này đến khán giả và thị trường quốc tế.

Đảo Ký Ức Hội An được World Travel Awards vinh danh là "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới" 4 năm liên tiếp. Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

Năm qua, Ký Ức Hội An đã đạt nhiều giải thưởng lớn trong nước lẫn quốc tế. Đơn cử như "Sản phẩm du lịch sáng tạo nhất" tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, "Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á" của Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) và "Resort giải trí hàng đầu châu Á" (Asia's Leading Entertainment Resort 2025) của World Travel Awards trong tháng 9 và 10.

Đi cùng còn có bộ ba giải thưởng của World Luxury Hotel Awards gồm: "Hoi An Memories Land: Cultural Destination", "Hoi An Memories Resort & Spa: Luxury Cultural Resort & Luxury Heritage" và "Hoi An Memories Show: Art & Culture Experience".

Đảo Ký Ức Hội An được Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) vinh danh "Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2025". Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

Theo đại diện thương hiệu, những danh hiệu trên là động lực thúc đẩy Đảo Ký Ức Hội An tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, trải nghiệm du khách và quảng bá văn hóa Việt dưới hình thức hiện đại. Mô hình kết hợp nghệ thuật biểu diễn thực cảnh với không gian văn hóa - kiến trúc mô phỏng lịch sử phố Hội giúp du khách dễ dàng tiếp cận, thấu hiểu về con người và đất nước Việt Nam.

Toàn cảnh Đảo Ký Ức Hội An về đêm từ trên cao. Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

Ngoài ra, hệ sinh thái nghỉ dưỡng - ẩm thực - giải trí xây dựng theo hướng mang đậm dấu ấn bản sắc Việt cũng là điểm cộng giúp mang đến trải nghiệm toàn diện, tiện nghi cho du khách.

"Với những giải thưởng, danh hiệu quốc tế liên tiếp, Đảo Ký Ức Hội An cam kết góp phần đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới, giúp củng cố vị thế dải đất chữ S như một điểm đến giàu bản sắc, sáng tạo và hiếu khách trên bản đồ du lịch thế giới", đại diện thương hiệu nói thêm.

Đan Minh