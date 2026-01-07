Đảo Hy Lạp tuyển khách chăm 3.000 con mèo

Các ứng viên sau khi được nhận sẽ được cung cấp chỗ ở, điện nước cùng chi phí sinh hoạt cơ bản để chăm 3.000 con mèo trên đảo Syros ít nhất một tháng.

Đảo Syros, nằm giữa biển Aegean và cách cảng Piraeus khoảng 110 km, trở thành điểm đến mơ ước của hàng nghìn người khi nơi đây đăng tuyển dụng cần người đến chăm 3.000 con mèo hoang.

Từ những năm 1990, các tổ chức từ thiện như Syros Cats đã nỗ lực kiểm soát số lượng mèo thông qua triệt sản và chăm sóc y tế. Hiện tại, họ tìm kiếm các tình nguyện viên đạt yêu cầu khỏe mạnh, tự lập, có thể lực tốt để đến chăm những con mèo đang sống trên đảo trong thời gian tối thiểu một tháng.

Đảo Syros có khoảng 3.000 con mèo hoang cần người chăm sóc. Ảnh: Fodors

Đổi lại, tình nguyện viên được cung cấp chỗ ở, điện nước miễn phí, bữa sáng và các chi phí sinh hoạt cơ bản. Tình nguyện viên tự chi trả chi phí đi lại đến đảo, cũng như tiền ăn trưa và tối trong suốt thời gian lưu trú. Mỗi ngày, họ làm việc khoảng 5 tiếng, 5 ngày mỗi tuần, với các nhiệm vụ như cho mèo ăn, dọn dẹp và vuốt ve những chú mèo con được giải cứu.

Công việc hằng ngày còn bao gồm vệ sinh khay cát, chải lông, làm vườn, bắt hoặc hỗ trợ bẫy mèo hoang, cho mèo uống thuốc, cũng như đưa những con mèo ốm, bị thương hoặc chưa tiêm phòng đến bác sĩ thú y.

Ngoài chăm sóc mèo, các tình nguyện viên còn được kỳ vọng giao tiếp với du khách và dẫn họ tham quan khu vực. Tổ chức cũng khuyến cáo không tự ý bế những con mèo bị bệnh hay bị thương nếu chưa trao đổi trước, bởi chúng có thể chưa được tiêm phòng hoặc đang cần được chăm sóc.

Khung cảnh trên đảo Syros. Ảnh: Live the greek life

Những ứng viên từng được đào tạo hoặc có kinh nghiệm làm y tá thú y, hay từng làm việc với mèo hoang, sẽ có lợi thế hơn. Người dưới 25 tuổi ít có khả năng được nhận do có thể chưa đáp ứng mức độ "tự lập và chủ động cần thiết".

Dù vậy, Syros Cats cho biết họ luôn chào đón những người yêu mèo đáng tin cậy, đúng giờ và tự chủ, miễn là sẵn sàng xắn tay vào làm việc.

Mỗi đợt tuyển tối đa 4 tình nguyện viên, thường đến từ nhiều quốc gia khác nhau, vì vậy ứng viên cần "tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt về phong tục, chủng tộc, giới tính và niềm tin". Mỗi người sẽ có phòng ngủ riêng, dùng chung bếp, phòng tắm và không gian sinh hoạt với các tình nguyện viên khác.

Hiện tại, đơn đăng ký tình nguyện cho năm 2026 đã đóng do số lượng quan tâm quá lớn. Tuy nhiên, tổ chức khuyến khích những người quan tâm theo dõi các kênh mạng xã hội để cập nhật thông báo cho đợt tuyển tiếp theo. Khi đơn mở lại, ứng viên cần điền mẫu đăng ký, nêu rõ lý do muốn tham gia, kèm theo tóm tắt kinh nghiệm làm việc và chăm sóc mèo.

Tổ chức hoan nghênh dân du mục số và người làm việc từ xa, với điều kiện có thể linh hoạt thời gian làm việc ngoài khung giờ cố định. Các ứng viên đi cùng trẻ em hoặc thú cưng sẽ không được xem xét.

Ngoài giờ làm việc theo đúng hợp đồng, các tình nguyện viên có thể dành phần lớn còn lại để sống như một du khách đích thực và khám phá hòn đảo bằng ôtô, xe máy hoặc đi bộ.

Đảo Syros nhìn từ biển vào. Ảnh: Visit Syros

Syros đóng vai trò trung tâm hành chính của Cyclades, quần đảo nổi tiếng nhất nước, theo Discover Greece, website của Liên đoàn Du lịch và Phòng khách sạn Hy Lạp. Nơi đây thu hút du khách với nhịp sống hiện đại tồn tại song song với nếp sinh hoạt truyền thống, tạo nên không gian vừa sống động vừa yên tĩnh.

Thị trấn Ermoupoli nằm trên đảo Syros trải dài theo hình vòng cung trên sườn đồi, nổi bật với những quảng trường rộng lớn và các dinh thự xây theo phong cách tân cổ điển. Vào cao điểm du lịch hè, vịnh biển yên tĩnh và các làng chài ven biển trở thành điểm hút khách.

Ermoupoli còn sở hữu nhiều công trình văn hóa như Nhà hát Apollo, được thiết kế theo mẫu nhà hát La Scala ở Milan. Nhà thờ Agios Nikolaos the Rich, một trong những công trình tôn giáo ấn tượng nhất Cyclades. Các cửa hàng, quán cà phê và không gian văn hóa giúp Ermoupoli luôn nhộn nhịp suốt bốn mùa. Du khách nên ghé thăm Bảo tàng Khảo cổ, Bảo tàng Công nghiệp Hermoupolis và quần thể Di sản Hermoupolis - nơi bảo tồn nhà máy dệt Zisimatos xưa.

Phía trên Ermoupoli là Ano Syros, mê cung của những con hẻm trắng đặc trưng của quần đảo Cyclades, các lối đi hình vòm và mang dấu ấn kiến trúc Venice, nổi bật với Nhà thờ Công giáo Agios Georgios trên đỉnh đồi. Hai khu vực này thể hiện rõ nét "hai linh hồn" của Syros: Cyclades và Venice, truyền thống và quốc tế, thanh lịch nhưng rất gần gũi.

Ngoài ra, các tình nguyện viên trên đảo cũng có thể ghé thăm các ngôi làng ven biển của Syros như Kini, Galissas, Finikas và Vari.

Cuối cùng, sẽ thiếu sót nếu rời Syros mà chưa thưởng thức hương vị địa phương, từ rượu vang, phô mai San Michali. Du khách nên thử hai món bánh ngọt truyền thống loukoumia (kẹo dẻo) và halvadopita (bánh ngọt có nhân dẻo làm từ mật ong, lòng trắng trứng, đường, vani, hạnh nhân), do người Hy Lạp từ vùng Tiểu Á mang đến.

Anh Minh (Theo DM)