Đảo hoa cánh bướm lớn nhất Cà Mau tấp nập khách du xuân

Nằm trong khu đô thị trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, vườn có thiết kế hình bông hoa bao quanh bởi hồ nước, hoàn thành hồi đầu tháng 2. Đây là vườn hoa sao nhái (cánh bướm) quy mô lớn nhất Cà Mau hiện nay, được đưa vào phục vụ khách tham quan sau hai tháng cải tạo và gieo trồng.
Mỗi ngày vườn đón hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Các lối đi được lát bằng hàng nghìn viên gạch hình trái tim, sơn màu hài hòa với thảm hoa để tạo điểm nhấn cho cảnh quan và giúp du khách thuận tiện di chuyển.
Tham quan vườn hoa cùng gia đình, Phạm Ánh Thy, 15 tuổi, trú tại phường Tân Thành, cho biết bất ngờ khi giữa khu đô thị lại có không gian hoa rộng lớn như vậy. Theo Thy, đây là điểm đến thú vị trong những ngày đầu xuân.
Hơn chục nhân công chăm sóc vườn hoa mỗi ngày. Trước đó, khu đất được cải tạo từ đầu tháng 12/2025 với các hạng mục như xử lý đất nhiễm mặn, đắp nền, làm đường đi và lắp đặt hệ thống điện.
Chị Võ Thị Bích Tuyền, đại diện đơn vị phát triển khu đô thị Happy Home cho biết đảo hoa được thực hiện nhằm tạo không gian xanh, điểm tham quan miễn phí cho người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán.
Chúc Ly