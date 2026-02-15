Đảo hoa cánh bướm lớn nhất Cà Mau tấp nập khách du xuân

Hơn 50 kg hạt giống với nhiều màu sắc như đỏ nhung, trắng, cam, vàng được gieo tại đây, trong đó chủ đạo là sắc hồng. Theo đơn vị thực hiện, hoa nở sau một tháng gieo và duy trì khoảng hai tháng, đúng dịp Tết Nguyên đán.

Hoa sao nhái (còn gọi là cánh bướm, chuồn chuồn) là loài thân thảo thuộc họ cúc, nguồn gốc từ Mexico và các khu vực nhiệt đới châu Mỹ. Loài hoa này có 8 cánh, dễ trồng và chịu được thời tiết khắc nghiệt.