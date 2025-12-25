Đào hàng trăm xác heo bệnh về 'sơ chế' rồi bán

Khánh HòaĐặng Hoàng Đình thuê 6 người đào hàng trăm xác heo chết, bệnh dịch tả lợn châu Phi, tại khu vực tiêu hủy mang về chế biến, bán ra thị trường.

Ngày 25/12, Đình (35 tuổi, trú xã Cam Lâm) cùng 6 người khác bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cảnh sát cho rằng hành vi của nhóm này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng; làm ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc dư luận.

Heo chết chuẩn bị được nhóm tội phạm sơ chế bán ra thị trường. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo điều tra, Đình thuê 6 người đào bới xác heo chết, heo bệnh (đã được tiêu hủy do dịch bệnh) từ các khu vực chôn lấp, sau đó vận chuyển đến bãi đất trống tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Lâm. Tại đây, nhóm này mổ xẻ, sơ chế, bảo quản đông lạnh nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ, kiếm lời bất chính.

Rạng sáng 30/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở của Đình, phát hiện tại hiện trường có 304 con heo chết hoặc có dấu hiệu bệnh nặng. Trong đó, 146 con đã bị xẻ thịt, 33 con còn sống nhưng yếu. Tổng trị giá tang vật ước tính khoảng 850 triệu đồng.

Nhóm Đình đã sơ chế hơn 5 tấn thịt heo, bán với giá trên 500 triệu đồng. Kết quả xét nghiệm 304 mẫu bệnh phẩm cho thấy có 295 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa mở rộng điều tra.

Bùi Toàn