Đạo diễn Trung Quốc 23 tuổi tử vong

CampuchiaLại Vũ Tình, đạo diễn 23 tuổi người Trung Quốc, tử vong do trọng thương sau khi rơi xuống từ ngôi nhà.

Theo Yangtse Evening Post ngày 6/1, Lại Vũ Tình qua đời sau nhiều ngày cấp cứu trong bệnh viện ở Phnom Penh. Theo điều tra của cảnh sát, cuối đời, Vũ Tình sống và làm việc ở Phnom Penh. Sự việc xảy ra tại ngôi nhà ba tầng, tầng một là nơi chủ nhà sinh sống, tầng hai đứng tên người thuê là Jatla Siddartha và Li Fang - hai người quen biết Lại Vũ Tình. Tầng ba được một người quốc tịch Pháp thuê dài hạn.

Đạo diễn Lại Vũ Tình. Ảnh: Zaobao

Theo trích xuất camera, cô gái rơi xuống vào khoảng 0h30 ngày 30/12/2025, sau đó Jatla Siddartha và Li Fang chạy xuống dìu cô dậy. Cảnh sát xác định khi xảy ra sự việc, Lại Vũ Tình và Jatla Siddartha, Li Fang ở cùng một tầng của ngôi nhà. Cả hai điều được đưa về đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Cơ quan chức năng cũng thu dấu vân tay ở lan can để tìm nguyên nhân cái chết.

Cha của Lại Vũ Tình tới Campuchia sau khi hay tin con gặp nạn, ông nói con gái đến đây từ năm 2024, hợp tác một số cộng sự làm phim.

Trong một lần phỏng vấn, Lại Vũ Tình từng nói Jatla Siddartha là nhà sản xuất người Ấn Độ, truyền cho cô nhiều kinh nghiệm trong công việc.

Ngày 6/1, nhóm bạn thân của Lại Vũ Tình đăng một bức thư cho biết cảnh sát đã bắt giữ hai người liên quan sự việc. Nhóm bạn viết Lại Vũ Tình sống cuộc đời rực rỡ. Cô dũng cảm, tốt bụng và giàu tài năng, được công nhận năng lực ở các lĩnh vực đạo diễn, biên kịch, âm nhạc.

Poster "Whisperings of the Moon" của đạo diễn Lại Vũ Tình. Ảnh: Zaobao

Vũ Tình sinh tháng 8/2002 ở Thiên Tân, từng du học ở các thành phố New York, Los Angeles, Toronto. Tác phẩm của Lại Vũ Tình nhiều lần được công chiếu, đề cử ở các liên hoan phim quốc tế.

Năm ngoái, phim điện ảnh do Lại Vũ Tình đạo diễn - Whisperings of the Moon - công chiếu tại Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc. Tác phẩm lấy bối cảnh Campuchia, dàn diễn viên chủ chốt người địa phương.

Như Anh (theo Yzwb, Zaobao)