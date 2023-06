Đạo diễn Transformers 7: 'Michael Bay cho tôi lời khuyên về kỹ xảo'

Trả lời VnExpress, Steven Caple Jr. - đạo diễn "Transformers: Rise of the Beasts" - nói Michael Bay cho anh nhiều lời khuyên về kỹ xảo.

Đạo diễn 'Transformers: Rise of the Beasts' kể hậu trường làm phim Steven Caple Jr. kể hậu trường "Transformers: Rise of the Beasts". Video: Hoàng Anh - Anh Phú

Transformers: Rise of the Beasts ra rạp Việt ngày 9/6, là phần thứ bảy của thương hiệu nổi tiếng về các robot biến hình. Năm phần trước do Michael Bay đạo diễn, phần thứ sáu do Travis Knight chỉ đạo. Ở phần mới, Steven Caple Jr. - từng làm phim Creed II - cầm trịch còn Michael Bay tham gia với vai trò sản xuất.

Steven Caple Jr. trò chuyện với VnExpress về hậu trường phim khi có mặt ở Singapore dự công chiếu toàn cầu cuối tháng 5.

- Lý do anh nhận lời đạo diễn "Transformers: Rise of the Beasts"?

- Dự án đến với tôi vào năm 2020, một năm rất nhiều cảm xúc. Cơ hội để đạo diễn Transformers và kể câu chuyện về một người trẻ trở thành anh hùng, được khám phá những địa điểm kỳ thú, những nơi tuyệt đẹp, với tôi đó là giấc mơ trở thành hiện thực.

Tôi nghĩ những phần phim Transformers trước đó luôn bắt đầu với việc Optimus Prime phát hiện mình ở một nơi mới, anh ấy không nhất thiết phải hiểu rõ về con người. Tôi cảm thấy có một góc nhìn mới về Optimus Prime, vì anh ấy luôn là một nhân vật chính trực.

Tôi cũng muốn nói về những nhân vật con người trong phim - Noah và Elena. Họ độc đáo và chân thực. Rất nhiều lần chúng ta có những nhân vật tương tự trong câu chuyện về tuổi mới lớn của những bạn trẻ. Tôi nghĩ họ mang tới sự gần gũi và tính chân thực cho thế giới rộng lớn.

'Transformers 7' công chiếu toàn cầu Hình ảnh phim được chiếu lên tòa nhà Bảo tàng ArtScience bên sông Singapore, trong buổi công chiếu toàn cầu ngày 27/5. Video: Hoàng Anh

- Mới gia nhập thương hiệu Transformers, anh chịu ảnh hưởng gì từ hai đạo diễn trước đó - Michael Bay và Travis Knight?

- Với tôi, Bumblebee (Travis Knight đạo diễn) thực sự là một câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc. Anh ấy đã kết nối được với Bumblebee và Transformers. Khi xem loạt phim của Michael Bay, tôi thấy đó là một thiên hành động. Chỉ cần ngồi trong rạp, bạn có thể có trải nghiệm về thế giới. Tôi cố gắng cân bằng điều đó đồng thời đưa thêm giọng điệu, phong cách của mình vào phim.

Michael Bay cho tôi một số lời khuyên về visual effects (hiệu ứng hình ảnh) và cách để hoàn thành một số việc nhất định, nhất là tiến độ, như làm thế nào để mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Thật sự hữu ích khi nghe và làm theo chỉ dẫn của anh ấy.

- Điều gì khiến phim của anh khác những phần trước?

- Chúng tôi đưa vào các yếu tố của Beasts Wars, với Maximals đến từ một nơi khác trong vũ trụ. Lần đầu tiên chúng tôi cho khán giả thấy vũ trụ bao la thế nào, cùng những phe phái. Khán giả sẽ hiểu về Predacons, có cái nhìn chân thực về Terracons, Unicron. Chuỗi hành động cũng khác.

Optimus Prime trong "Transformers: Rise of the Beasts". Ảnh: Paramount Pictures

- Các phần Transformers trước đó tập trung vào hành động hơn cốt truyện và nhân vật. Trong phim của anh, điều gì là quan trọng nhất?

- Tôi luôn bắt đầu từ nền tảng nhân vật vì cho rằng họ đưa câu chuyện tới nơi chúng ta muốn. Optimus Prime luôn muốn về nhà và bảo vệ người của anh ta - các Autobots. Hay Noah, luôn muốn bảo vệ gia đình anh ấy. Cả hai đều có kế hoạch và mục tiêu của họ và điều này tạo ra những xung đột suốt phim.

- Anh nhớ gì về quá trình làm phim?

- Tôi chưa từng quay phim nào mà một số nhân vật không xuất hiện trên phim trường, như Optimus Prime, Optimus Primal, Airazor (Dương Tử Quỳnh lồng tiếng). Phải tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng cho các diễn viên người thật với các nhân vật như thế, bằng cách để họ diễn cùng quả bóng tennis hoặc độc diễn và phải làm sao giúp họ có được sự ăn khớp về tốc độ, diễn xuất.

Lúc ở Peru, chúng tôi gặp khó khăn vì quay ở nơi chưa từng lên phim. Đó là rừng rậm và chúng tôi phải cố gắng đặt các thiết bị ở đó, ghi hình với những con ếch độc cùng mọi thứ bất ngờ đến từ thiên nhiên. Machu Picchu là nơi đẹp nhất trên thế giới tôi từng đến. Nhưng chúng tôi có nhiều thiết bị và không muốn làm xáo trộn bất kỳ thứ gì ở khu tàn tích này. Chúng tôi cũng gặp khó khi ở địa hình núi cao, các đám mây sà xuống khiến đoàn không nhìn thấy gì, phải dừng quay.

Anthony Ramos (trái) và Dominique Fishback trong phim. Ảnh: Paramount Pictures

- Lý do anh chọn Anthony Ramos và Dominique Fishback đóng chính?

- Anthony rất quyến rũ, thể chất tốt, là một diễn viên mạnh về hình thể, một nghệ sĩ sân khấu, từng tham gia nhiều vở nhạc kịch. Anthony có thể cân bằng tốt với bối cảnh cũng như nhân vật anh ấy đảm nhận. Anh quê Brooklyn, New York nên có chất ngầu riêng.

Dominique, đóng Elena, là một diễn viên chính kịch nhưng có khiếu hài hước. Tôi cảm nhận được sự pha trộn đó tại những khoảnh khắc nhất định trong phim. Nhân vật của cô ấy thể hiện sự điềm tĩnh trong cảnh trò chuyện với robot, khi một hành tinh lớn đang chuẩn bị nuốt các hành tinh khác. Diễn xuất của Dominique khiến phim chân thực hơn.

- Nếu là người ngoài hành tinh trong phim, anh muốn là con vật hay robot nào?

- Tôi muốn làm Airazor. Cô ấy có thể bay khắp nơi. Tôi thực sự thích thiết kế cũng như khả năng của cô ấy.

Hoàng Anh