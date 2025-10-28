Đạo diễn 'The Black Phone' làm phim kinh dị để nói về nỗi đau

Scott Derrickson - đạo diễn phim kinh dị "Black Phone" - cho biết chú trọng yếu tố kinh dị để kể về những tổn thương tâm lý.

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến ngắn với VnExpress dịp phim Black Phone 2 ra mắt cuối tháng 10, Scott Derrickson cho biết khi thực hiện dự án, ông chú trọng về khủng hoảng tuổi thiếu niên. Theo ông, đó là giai đoạn con người mang cảm giác bị cô lập, không được thấu hiểu nhất. Ông nói: "Phim kinh dị giúp tôi chạm tới những cảm xúc chân thật nhất, nơi nỗi sợ dùng để soi chiếu tâm hồn".

Trailer 'The Black Phone 2' Trailer "Black Phone 2", công chiếu trong nước ngày 31/10. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Video: CGV

Đạo diễn kết hợp giữa yếu tố kinh dị và bi kịch, qua đó phản ánh cách con người phản ứng trước nỗi đau. Black Phone 2 tiếp nối câu chuyện phần đầu, khi Finney (Mason Thames) và Gwen (Madeleine McGraw) - hai anh em sống sót sau vụ bắt cóc - vẫn bị sang chấn tinh thần. Gwen liên tục mơ thấy kẻ sát nhân The Grabber và người mẹ đã chết, còn Finney tìm đến thuốc lá, bạo lực để quên đi quá khứ. Khi Gwen kéo anh đến trại sinh hoạt nơi mẹ từng làm việc, họ phải đối mặt thế lực siêu nhiên và những ký ức bị chôn vùi.

Theo đạo diễn Scott Derrickson, những gì hai anh em trải qua ẩn dụ cho quá trình con người học cách chữa lành. Nỗi sợ trong phim không chỉ đến từ kẻ sát nhân mà còn là dư âm sau biến cố. Finney chống lại nó bằng những hành động nổi loạn, Gwen lại tìm sự bình yên bằng cách chấp nhận và lý giải năng lực tâm linh mà cô thừa hưởng từ người mẹ. Họ sợ phải sống cuộc đời giống cha mẹ, sợ lặp lại sai lầm. Thay vì trốn chạy, cả hai học cách đối diện và giải quyết nỗi đau, hướng đến tương lai.

"Tôi không làm phim chỉ để hù dọa khán giả. Tôi muốn người xem cảm nhận dù nỗi lo âu có khiến bạn gục ngã, nó vẫn có thể trở thành điểm khởi đầu cho quá trình hàn gắn", đạo diễn cho biết.

Đạo diễn Scott Derrickson, người đứng sau thành công của "The Black Phone". Ảnh: Collider

Tác phẩm đặt ra những câu hỏi về tôn giáo và bản chất cái ác qua nhân vật cố vấn trại (Demián Bichir) - người che chở cho Finney - và cặp vợ chồng sùng đạo (Maev Beaty, Graham Abbey) từ chối giúp đỡ Gwen. Trong quá trình viết kịch bản, êkíp xây dựng phản diện The Grabber là biểu tượng của cái ác, thể hiện nỗi ám ảnh về sự tha hóa.

Derrickson cho biết phần hai vốn không nằm trong kế hoạch sản xuất. Ông bắt tay thực hiện sau khi tác giả truyện ngắn gốc - nhà văn Joe Hill - gửi cho ông xem ý tưởng mới. Bên cạnh đó, ông muốn chờ các diễn viên nhí lớn thêm để phù hợp với nhân vật đang học cấp hai. Sau phần hai, Scott Derrickson bỏ ngỏ khả năng làm tập tiếp theo. "Nếu có phần ba, nó phải hay hơn trước. Tôi thấy ít dự án làm được điều đó. Tôi không muốn lặp lại chính mình trong The Black Phone", ông nói.

Trailer The Black Phone Trailer phim "The Black Phone" (2022). Video: CGV

Scott Derrickson, 59 tuổi, sinh tại Denver, bang Colorado (Mỹ). Ông theo học và tốt nghiệp tại Biola University với bằng Cử nhân Nhân văn chuyên ngành triết học và văn học, cùng bằng Cử nhân truyền thông chuyên về điện ảnh và học thêm ngành thần học. Sau đó ông tiếp tục học cao học tại USC School of Cinematic Arts. Ông nổi tiếng với các phim thể loại kinh dị như The Exorcism of Emily Rose và Sinister, là đạo diễn Doctor Strange (2016) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Năm 2021, phim The Black Phone - kinh phí 18 triệu USD - thành công thương mại khi thu hơn 160 triệu USD toàn cầu, nhận giải Phim kinh dị hay nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất tại Giải thưởng Sao Thổ (Saturn Award) lần 47 do Viện Hàn lâm phim khoa học viễn tưởng, kỳ ảo và kinh dị Mỹ tổ chức.

Quế Chi