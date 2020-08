Đạo diễn 'Tân Thiếu Lâm Tự' qua đời

Trần Mộc Thắng - đạo diễn phim "Tân Thiếu Lâm Tự", "Thiên nhược hữu tình", "Song Hùng" - qua đời hôm 23/8, thọ 58 tuổi.

Theo On, Trần Mộc Thắng qua đời sau thời gian dài chống chọi ung thư vòm họng. Năm 2019, trong quá trình quay phim điện ảnh Lửa giận - có Chân Tử Đan và Tạ Đình Phong đóng chính - sức khỏe của ông gặp nhiều vấn đề. Đạo diễn đến bệnh viện kiểm tra, được bác sĩ kết luận bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Mộc Thắng vẫn tiếp tục làm việc tới khi hoàn tất các cảnh quay. Phần hậu kỳ giao cho người khác đảm nhận.

Đạo diễn Trần Mộc Thắng. Ảnh: Sina.

Ban đầu Trần Mộc Thắng điều trị tại bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin. Do dịch, việc chăm sóc, thăm nom của người thân và bạn bè có nhiều bất tiện. Tuần trước, ông được "ông trùm" Dương Thụ Thành sắp xếp cho chuyển tới bệnh viện tư Hong Kong Sanatorium & Hospital. Tuy nhiên, do tế bào ung thư phát triển nhanh, hai ngày sau ông qua đời.

Đạo diễn Trần Mộc Thắng (đeo kính) bên Cổ Thiên Lạc (phải), Trương Gia Huy (trái, thứ hai). Ảnh Sina.

Trần Mộc Thắng sinh năm 1961, là một trong những đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch phim hàng đầu Hong Hong. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1981, ông gia nhập ngành truyền hình với vai trò trợ lý văn phòng, ghi chép tại trường quay và trợ lý giám đốc. Sau đó, ông chuyển sang làm trợ lý của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong rồi dần dần chuyển sang biên kịch, đạo diễn.

Ông được biết đến qua loạt phim Thiên nhược hữu tình (1990), Tôi là ai (1998), Song Hùng (2003), Tân câu chuyện cảnh sát (2004), Kế hoạch baby (2006), Xin đừng gác máy (2008), Tân Thiếu Lâm Tự (2011), Cuộc chiến á phiện (2013)... Trong suốt sự nghiệp, Trần Mộc Thắng năm lần nhận đề cử "Đạo diễn xuất sắc" tại giải Kim Tượng. Tác phẩm cuối cùng của ông là Lửa giận đã hoàn thành cuối năm 2019 và đang chờ ra mắt.

Thiên nhược hữu tình (A Moment of Romance) Những phân cảnh trong "Thiên nhược hữu tình" do Trần Mộc Thắng đạo diễn, Lưu Đức Hoa, Ngô Thanh Liên đóng chính. Video: Youtube Croton Mega.

Hiểu Nhân