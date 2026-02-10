Đạo diễn 'Tam Quốc diễn nghĩa' qua đời

Đạo diễn Trung Quốc Trương Trung Nhất, từng thực hiện "Tam Quốc diễn nghĩa" 1994, qua đời ở tuổi 74 vì bệnh tật.

Trên Bj News, người thân nghệ sĩ cho biết ông mất chiều 8/2, theo di nguyện của người quá cố, gia đình tổ chức tang lễ đơn giản và riêng tư, không có lễ viếng, để ông được "rời trần thế một cách lặng lẽ".

Nhà sản xuất phim Tam Quốc diễn nghĩa, Nhậm Uông Thụy, tưởng nhớ đạo diễn: "Trước ống kính, ông ấy là nghệ thuật gia đa tài, phong cách độc đáo và giàu tình cảm. Ngoài màn ảnh, ông ấy là huynh đệ hào sảng, chân tình". Nhậm Uông Thụy nhận xét đạo diễn Trương Trung Nhất làm nổi bật chất bi ca của các anh hùng Tam Quốc, tài năng và tinh thần yêu nghề của ông làm đồng nghiệp kính phục.

Đạo diễn Trương Trung Nhất (trái) nói hậu trường quay cảnh Gia Cát Lượng khóc Chu Du. Ảnh: Mtime

Phim Tam Quốc diễn nghĩa khởi quay năm 1990, thực hiện trong ba năm, tổng đạo diễn là Vương Phù Lâm. Ông Vương giao cho 5 đạo diễn phụ trách quay riêng biệt các phần của tác phẩm, trong đó, Trương Trung Nhất quay các phần như Ngọa Long điếu hiếu, Cái chết của Khương Duy, Tam phân quy Tấn.

Trên Mtime, đạo diễn Trương Trung Nhất từng cho biết ông chọn phá vỡ một số quy tắc khi thực hiện phần Ngọa Long điếu hiếu (chỉ Khổng Minh liều mạng tới viếng Chu Du). Theo nghi lễ thời Hán, người tới viếng không được phép bước lên nơi đặt quan tài. Vì muốn đẩy tình tiết lên cao trào, tăng tính thuyết phục cho kịch bản, ông Trương Trung Nhất chỉ đạo Đường Quốc Cường (đóng Gia Cát Lượng) vừa khóc vừa lảo đảo bước tới chạm vào quan tài Chu Du.

Cảnh Gia Cát Lượng khóc Chu Du Cảnh Gia Cát Lượng khóc Chu Du trong "Tam Quốc diễn nghĩa". Video: Bilibili

Phim có vốn đầu tư lớn nhất bấy giờ, với 170 triệu nhân dân tệ (23,8 triệu USD), trong đó gần 100 triệu tệ (14 triệu USD) dùng tái hiện bối cảnh thời Tam Quốc. Cátxê cho dàn diễn viên chỉ chiếm khoảng 5% tổng vốn đầu tư. Tác phẩm đồ sộ, hoành tráng cả về bối cảnh lẫn con người, với khoảng 400.000 lượt diễn viên.

Tam Quốc diễn nghĩa gây tiếng vang lớn ở các nước châu Á như Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia. Nhà đài ở Nhật mua bản quyền với giá hơn 15.000 USD cho mỗi tập. Trong khi phí tác quyền phía Nhật Bản trả để phát Hồng lâu mộng 1987 (cũng do Vương Phù Lâm làm tổng đạo diễn) là hơn 1.000 USD mỗi tập.

Như Anh (theo Bj News)