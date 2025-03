Đạo diễn phim nỗ lực tái hiện thế giới trò chơi 'Minecraft'

Minecraft ra mắt năm 2009, thuộc thể loại game sinh tồn, thế giới mở. Trò chơi không có cốt truyện cụ thể, người dùng có thể tạo vật phẩm, xây dựng công trình, chiến đấu quái vật, kết bạn với động vật trong thế giới 3D.

Tháng 4, phim chuyển thể trò chơi - do Jared Hess đạo diễn, có Jack Black và Jason Momoa đóng chính - ra rạp. Trong buổi họp báo giới thiệu dự án tối 21/3 giờ Mexico City (sáng 22/3 giờ Hà Nội), Jared Hess và dàn diễn viên nói về trải nghiệm thực hiện tác phẩm.

Theo đạo diễn, tinh thần chung của trò chơi lẫn phim điện ảnh là giúp khơi gợi óc sáng tạo, sự tò mò khám phá từ khán giả. Jared nói: "Êkíp luôn cân nhắc làm thế nào để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Trò chơi cho phép người chơi xây dựng bất cứ thứ gì họ muốn bằng các khối lập phương, thậm chí thiết kế thế giới cho riêng mình. Còn ở dự án phim đầu tiên chuyển thể, các nhân vật phải tìm cách sinh tồn bằng trí tưởng tượng".

Đoàn phim chú trọng khâu thiết kế sản xuất để mang đến cho người xem cảm giác như đang bước vào trò chơi. Thế giới Minecraft với những khối lập phương đặc trưng được tái hiện nhờ đồ họa 3D. Đội ngũ sáng tạo hàng chục cây cổ thụ, các công cụ, kiếm, bàn ghế. Đồng thời, người hâm mộ có dịp tái ngộ những sinh vật quen thuộc.

Kịch bản xoay quanh bốn người có tính cách khác nhau: Garrett Garrison (Jason Momoa), Natalie (Emma Myers), Henry (Sebastian Hansen) và Dawn (Danielle Brooks), vô tình vượt qua cánh cổng bí ẩn đến thế giới Minecraft. Khi đến nơi, họ gặp thợ mỏ Steve (Jack Black) - được mệnh danh "bậc thầy của thế giới Minecraft" - và cùng nhau trải qua nhiều khó khăn để về nhà.

Theo đại diện đoàn phim, khán giả không cần phải trải nghiệm trò chơi điện tử mới có thể thưởng thức tác phẩm. Bộ phim phù hợp mọi lứa tuổi, mang thông điệp về tình bạn, lòng dũng cảm và tinh thần phiêu lưu.

Trong sự kiện, tài tử Jack Black nói mong chờ hợp tác Jason Momoa từ lúc biết diễn viên Aquaman tham gia dự án. "Tôi đã hỏi Jason liệu chúng tôi làm việc cùng nhau không. Và anh ấy nói đó là sự thật", Jack Black cho biết.

Hansen, thủ vai Henry, nói kinh ngạc với sự đầu tư của êkíp khi lần đầu đến phim trường. Anh cho hay: "Tôi chơi Minecraft từ lâu, game là toàn bộ tuổi thơ của tôi. Tôi trân trọng cơ hội này vì đây là bom tấn đầu tiên tôi tham gia, chưa bao giờ nghĩ dự án chân thực đến vậy".

Tác phẩm mất hơn một thập niên để ra mắt khán giả, nhiều lần thay đổi nhân sự. Năm 2012, Mojang Studios - nhà phát triển Minecraft - nhận nhiều lời mời từ các nhà sản xuất Hollywood để tạo ra loạt phim. Tuy nhiên, Mojang nói họ chỉ tham gia nếu có ý tưởng phù hợp. Hai năm sau, có thông tin Mojang đàm phán với hãng Warner Bros. Pictures để phát triển một dự án có mức ngân sách lớn.

Ban đầu, bộ phim do Shawn Levy - từng thực hiện Deadpool & Wolverine - chỉ đạo. Đạo diễn Rob McElhenney tiếp quản vào năm 2015. Đến năm 2019, nhà làm phim Peter Sollett đảm nhận vị trí đạo diễn kiêm biên kịch.

Tháng 6/2019, Allison Schroeder được thuê để viết kịch bản, sáng tác câu chuyện với Sollett. Ba năm sau, cả hai rời dự án và Jared Hess được chọn để thay thế. Trên Variety, Jesse Ehrman, chủ tịch Warner Bros. Pictures, đánh giá Jared là lựa chọn đúng đắn, giúp tác phẩm trở nên hấp dẫn với các game thủ và khán giả đại chúng.

Helen Chiang - Giám đốc Mojang - từng cho biết Minecraft có 480 triệu người chơi toàn cầu, trở thành trò chơi điện tử bán chạy nhất mọi thời với hơn 300 triệu bản được bán ra. Năm 2014, công ty Microsoft mua lại Mojang với giá 2,5 tỷ USD. Theo Variety, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng tăng gấp năm lần từ khi Mojang được mua lại.

Trung bình mỗi tháng khoảng 112 triệu người dùng thường xuyên, cao gấp nhiều lần so với PUBG (ba triệu người), Fornite có hai triệu người, theo thống kê năm 2019. Dù không được quảng bá rầm rộ, Minecraft có cộng đồng người chơi đông đảo tại Việt Nam.

Jared Hess, 46 tuổi, là nhà làm phim người Mỹ. Năm 2004, anh gây chú ý với phim đầu tay kinh phí thấp Napoleon Dynamite tại Liên hoan phim Sundance (Mỹ). Hai năm sau, đạo diễn thành công với Nacho Libre (2006), có Jack Black đóng chính. Ở lễ trao giải Oscar 2024, anh được đề cử hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc với tác phẩm Ninety-Five Senses.

Vợ của Jared - Jerusha Hess - cũng là đạo diễn, cùng chồng thực hiện một số dự án phim. Cả hai còn chỉ đạo MV We Will Become Silhouettes của nhóm The Postal Service và Boots của ban nhạc The Killers.