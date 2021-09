Đạo diễn 'Notting Hill' qua đời

AnhĐạo diễn Roger Michell, nổi tiếng với phim hài lãng mạn "Notting Hill", qua đời ở tuổi 65.

Ngày 23/9, Deadline đưa tin ông mất một hôm trước đó, không rõ nguyên nhân. Julia Roberts - đóng Notting Hill - nhận xét ông là người tốt bụng và hiền lành, luôn nở nụ cười trên môi. Diễn viên nói: "Tôi cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội làm việc cùng ông". Nữ diễn viên Kate Winslet gọi Michell là "đạo diễn xuất sắc, một con người tuyệt vời, giúp thế giới tốt đẹp hơn".

Đạo diễn Roger Michell tại Liên hoan phim Venice, Italy 2020. Ảnh: AP

Roger Michell sinh năm 1956, người Anh gốc Nam Phi, có cha là nhà ngoại giao ở Anh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cambridge năm 1977, ông bắt đầu làm việc trong các nhà hát, từng giữ chức trợ lý giám đốc tại sân khấu Royal Court, làm giám đốc tại Royal Shakespeare Company sáu năm.

Thập niên 1990, Michell bắt đầu học và làm phim với các dự án truyền hình như Downtown Lagos (1992), The Buddha of Suburbia (1993) và Persuasion (1995) - thắng giải BAFTA cho "Phim chính kịch đơn xuất sắc". Năm 1996, ông làm tác phẩm điện ảnh đầu tay My Night with Reg (1996) kể về nhóm đồng tính nam có người bạn mất vì bệnh AIDS.

Michell nổi tiếng toàn cầu với Notting Hill (1999), phim hài lãng mạn do Richard Curtis biên kịch. Nội dung xoay quanh mối tình vụng trộm giữa ngôi sao điện ảnh (Julia Roberts) và chủ tiệm sách ở London (Hugh Grant). Tác phẩm thắng lớn tại phòng vé khi ra mắt, thu hơn 360 triệu USD, trở thành một trong những phim Anh có doanh thu cao nhất khi đó.

Trailer ‘Notting Hill’ Trailer "Notting Hill". Nguồn: Youtube Movieclips

Suốt sự nghiệp, Roger Michell chủ yếu làm phim ở Anh, phần lớn tác phẩm có yếu tố hài hước nhẹ nhàng, quy tụ các ngôi sao. Ông thực hiện The Mother (2003) và Enduring Love (2004), đều do Daniel Craig đóng chính. Morning Glory (2010) với dàn diễn viên gồm Harrison Ford, Diane Keaton và Rachel McAdams. Hyde Park on Hudson (2012) có Bill Murray, Laura Linney và Olivia Williams. My Cousin Rachel (2017) với Rachel Weisz góp mặt.

Hai tác phẩm gần nhất là Blackbird (2019) - quy tụ Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska - và The Duke (2020) - Jim Broadbent đóng cặp Helen Mirren. Trước khi mất, ông đang làm phim tài liệu về Nữ hoàng Elizabeth II.

Đạo diễn từng thử sức ở Hollywood với Changing Lanes (2002), tác phẩm giật gân quy tụ Ben Affleck và Samuel L. Jackson. Sau đó, ông được đề nghị thực hiện dự án James Bond - sau này trở thành Quantum of Solace - nhưng từ chối vì cho rằng phim "có mọi thứ, trừ kịch bản".

Michell từng có hai cuộc hôn nhân nhưng đều đổ vỡ. Năm 1992, ông cưới và có hai con với diễn viên Kate Buffery. Sau khi ly dị năm 2002, Michell kết hôn diễn viên Anna Maxwell Martin, có thêm hai con, nhưng cũng ly thân năm ngoái.

Sơn Phước (theo Deadline)