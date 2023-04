Đạo diễn nhận đề cử Cành Cọ Vàng phủ nhận ngược đãi diễn viên

Đạo diễn Catherine Corsini phủ nhận cáo buộc ngược đãi diễn viên và khiến trẻ vị thành niên gặp nguy hiểm khi quay phim được đề cử Cành Cọ Vàng "Homecoming".

Sự việc của Catherine Corsini và nhà sản xuất Elisabeth Perez gây chú ý trước thềm Liên hoan phim Cannes 2023. Trong một bức thư hôm 25/4, bộ đôi cho rằng họ là nạn nhân của tin đồn sai sự thật.

Trước đó, những lá thư tố cáo được gửi tới cơ quan quản lý văn hóa và điện ảnh cùng ban tổ chức Liên hoan phim Cannes. Nội dung cho rằng vào mùa thu năm ngoái tại làng Castifao (Corsica, Pháp), nhóm sản xuất đã cho một diễn viên chính 15 tuổi đóng cảnh thủ dâm mà không thông báo cho Ủy ban Biểu diễn Nghệ thuật Trẻ em (Commisions des Enfants du Spectacle). Cảnh quay này trên phim đã bị cắt bỏ.

Người tố cáo nói điều kiện làm việc và quy định bảo vệ trẻ vị thành niên đã bị phớt lờ trong quá trình quay phim. Tờ Libération dẫn lời một kỹ thuật viên ẩn danh trên phim trường, nói rằng các diễn viên trẻ không thoải mái trong cảnh thủ dâm kéo dài 17 lần.

Một số lá thư khác viết Corsini có hành vi hung hăng, độc đoán khiến hai người của êkíp cảm thấy bị sỉ nhục và phải bỏ việc.

Đạo diễn Catherine Corsini trong buổi ra mắt phim "The Divide" tại Liên hoan phim Cannes ngày 10/7/2021. Ảnh: AFP

Corsini và Perez cho rằng việc họ không thông báo với Ủy ban Biểu diễn Nghệ thuật Trẻ khi quay cảnh liên quan trẻ vị thành niên là "lỗi hành chính". Đạo diễn cho biết các diễn viên trong cảnh đều mặc quần áo, chỉ có khuôn mặt của họ được quay và không có hành động đụng chạm hoặc tiếp xúc không phù hợp.

Diễn viên tham gia cảnh bị cắt - Esther Gohourou - phủ nhận bị ngược đãi. Nghệ sĩ cho biết đạo diễn đã đề xuất một huấn luyện viên cho các cảnh quay thân mật nhưng cô từ chối. Denis Podalydès - người góp mặt trong tác phẩm - cũng lên tiếng bảo vệ đạo diễn và nhà sản xuất: "Tôi đã tham gia hàng trăm cảnh quay, tôi biết nó như thế nào trên một phim trường đầy bất đồng, xung đột. Trong suốt thời gian ghi hình, tôi không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào".

Đạo diễn chịu nhiều chỉ trích sau khi tin đồn bị phát tán. Theo ScreenDaily, Hiệp hội các đạo diễn Pháp SRF - tổ chức đứng sau chương trình Directors' Fortnight, thuộc khuôn khổ liên hoan phim - không đứng ra bảo vệ Corsini trong bối cảnh ồn ào, khiến nghệ sĩ phải rời hội.

Trước ngày công bố đề cử Cành Cọ Vàng 13/4, ban tổ chức Liên hoan phim Cannes quyết định hoãn đưa Homecoming vào danh sách Official Section. Hôm 24/4, tác phẩm được thêm vào mục đề cử bổ sung, cùng Black Flies của đạo diễn Jean-Stéphane Sauvairele, sau khi ban tổ chức xác thực tin đồn, từ chối bình luận về bức thư.

Trong "Homecoming", Catherine Corsini (phải) giao vai chính cho Aissatou Diallo Sagna (trái), diễn viên đóng phim đề cử Cành Cọ Vàng 2021 "The Divide". Ảnh: AFP

Tờ Guardian nhận định việc tác phẩm mới nhất của Corsini tham gia tranh giải gây chia rẽ giới phê bình và các nhà làm phim. Các nhà hoạt động nữ quyền nói ngành công nghiệp điện ảnh không rút ra bài học nào từ #MeToo, phong trào chống quấy rối và xâm hại tình dục.

Nhà sản xuất Marc Missonnier tuyên bố tẩy chay Cannes, viết trên Twitter: "Liên hoan phim lớn nhất thế giới đã trở nên lỗi thời. Một bộ phim có vấn đề vẫn được tham gia tranh giải đã bôi nhọ những người can đảm tố cáo sự thật".

Collectif 50/50, mạng lưới quy tụ 1500 chuyên gia ngành điện ảnh và nghệ thuật Pháp ra mắt vào năm 2018 sau phong trào #MeToo, cũng bày tỏ bất ngờ khi bộ phim được chọn cho giải Cành Cọ Vàng. "Liên hoan phim Cannes 2023 chưa đủ khả năng nhận biết các hành vi xâm hại đạo đức lẫn phân biệt giới tính", đại diện Collectif 50/50 viết trên Instagram.

Sau cáo buộc, bộ phim mất khoản tài trợ 680 nghìn euro (khoảng 17,5 tỷ đồng) từ Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (CNC). Đại diện CNC cho biết họ sẽ chia việc thu hồi thành nhiều giai đoạn, tránh việc rút toàn bộ số tiền khiến các thành viên êkíp mất lương.

CNC cũng yêu cầu các nhà sản xuất Pháp phải hoàn thành khóa đào tạo nâng cao nhận thức về quấy rối và bạo lực trên cơ sở giới tính để đủ điều kiện nhận tài trợ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chỉ ra hành động của CNC không phù hợp khi người đứng đầu Dominique Boutonnat bị truy tố về tội tấn công tình dục và đang phải hầu tòa nhưng vẫn giữ ghế chủ tịch trong hai nhiệm kỳ.

Catherine Corsini sinh ngày 18/5/1956 tại Dreux, Eure-et-Loir, Pháp. Cô là đạo diễn kiêm biên kịch, nổi tiếng với các phim Three Worlds (2012) đề cử hạng mục Một góc nhìn (Un Certain Regard Award) Cannes 2012, Replay (2001) và The Divide (2021) tranh giải Cành Cọ Vàng.

Homecoming là tác phẩm điện ảnh thứ 12 của Corsini và là phim thứ ba được chiếu tại Cannes.

Homecoming là tác phẩm điện ảnh thứ 12 của Corsini và là phim thứ ba được chiếu tại Cannes. Nội dung xoay quanh một phụ nữ chăm sóc con cái của gia đình giàu có trong kỳ nghỉ hè tại Corsica. Công việc cho phép cô quay lại hòn đảo cùng hai con gái, sau khi chạy trốn nơi đó 15 năm trước trong hoàn cảnh khó khăn. Trong khi nhân vật chính vật lộn với những ký ức, các cô con gái tò mò về gốc gác của họ.

