Đạo diễn 'Người đẹp và thủy quái': Tôi thà chết còn hơn dùng AI

Guillermo del Toro - đạo diễn đoạt ba giải Oscar với phim 'Người đẹp và thủy quái', 'Pinocchio' - cho biết không bao giờ dùng AI để làm phim.

Trên đài NPR, đạo diễn Guillermo del Toro cho biết không muốn ứng dụng AI tạo sinh trong các dự án phim sắp tới. "Tôi hy vọng giữ nguyên quan điểm này đến khi qua đời", ông nói.

Theo nhà làm phim người Mexico, mối nguy con người đối mặt không nằm ở sự phát triển vượt bậc của công nghệ, mà ở việc con người thiếu nhận thức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo, dẫn đến ngày càng lạm dụng.

Từ lâu, Del Toro phản đối việc đưa trí tuệ nhân tạo vào nghệ thuật. Tại Viện phim Anh (BFI), hôm 18/9, ông nhận xét AI chỉ có thể tạo ra những hình ảnh động trông "tạm ổn", không mang lại cảm xúc lẫn thông điệp giá trị nào.

Trước ý kiến cho rằng AI sẽ giúp rút ngắn thời gian và kinh phí sản xuất phim, ông nêu quan điểm: "Giá trị của nghệ thuật không nằm ở việc tiết kiệm bao nhiêu tiền bạc hay công sức, mà ở chỗ con người sẵn sàng đánh đổi những gì để đạt được nó".

Đạo diễn 'Người đẹp và thủy quái': Thà chết còn hơn dùng AI Đạo diễn Guillermo del Toro phát biểu về AI tại Viện phim Anh (London) ngày 18/9/2025. Video: BFI

Đạo diễn cũng chỉ trích một số ông trùm công nghệ hiện nay. "Họ mải mê tạo ra những thứ mới mẻ mà không hề cân nhắc đến hậu quả của chúng. Tôi nghĩ chúng ta cần dừng lại và cân nhắc xem mình đang đi về đâu", Del Toro nói. Thậm chí, đạo diễn ví những doanh nghiệp phát triển AI như nhà khoa học điên Victor Frankenstein - nhân vật hư cấu trong bộ phim mới của ông.

Frankenstein kể về Victor Frankenstein (Oscar Isaac) - người nghiên cứu tham vọng tạo ra một sinh vật kỳ quái (Jacob Elordi) có sức mạnh hủy diệt. Nhưng anh ta không kiểm soát được, dẫn đến bi kịch của cả hai. Dự án chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Mary Shelley, quy tụ dàn sao Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz và Ralph Ineson. Trước đó, phim gây tiếng vang khi được giới thiệu tại Liên hoan phim Venice, nhận về tràng pháo tay kéo dài 14 phút.

Đạo diễn 'Người đẹp và thủy quái': Thà chết còn hơn dùng AI Phim 'Frankenstein' công chiếu toàn cầu trên Netflix vào ngày 7/11. Video: Netflix

Trong quá trình làm phim, đạo diễn Người đẹp và thủy quái hạn chế tối đa việc sử dụng bối cảnh và hiệu ứng kỹ thuật số. Ông nói không ưa "sự hoàn hảo" do máy móc tạo ra, đồng thời đánh giá cao những tác phẩm mang dấu ấn riêng của nghệ sĩ. "Nghệ thuật cần được tạo ra bởi con người để nuôi dưỡng tinh thần nhân loại", Del Toro khẳng định.

Bên cạnh việc phản đối AI, Guillermo del Toro còn nói thất vọng trước xu hướng hoạt hình thương mại hiện nay. Theo ông, nhiều nhân vật hoạt hình đang bị đóng khung trong tính cách vui vẻ, năng động, dẫn đến sáo rỗng. Đạo diễn quan niệm điện ảnh - dù là phim người đóng hay hoạt hình, đều có vai trò phản chiếu đời sống và xã hội, giúp soi sáng vào căn tính mỗi người.

Đạo diễn Guillermo del Toro (trái) trên phim trường 'Người đẹp và thủy quái'. Ảnh: Variety

Guillermo del Toro, 61 tuổi, là đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng của Hollywood. Ông theo đuổi nhiều thể loại, từ phim kinh phí thấp đến bom tấn, từ hành động đến kinh dị. Năm 2023, Guillermo del Toro giành giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất với bộ phim Pinocchio.

Del Toro từng gây tiếng vang với loạt tác phẩm như Pan’s Labyrinth (2006), The Shape of Water (2017) và Nightmare Alley (2021). Trong đó, The Shape of Water (Người đẹp và thủy quái) giúp ông giành hai giải Oscar, hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất, tại lễ trao giải lần thứ 90 năm 2018.

Thu Giang (theo Variety)