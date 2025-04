Đạo diễn nêu lý do không xóa cảnh ông Trump khỏi phim Ở nhà một mình

Đạo diễn Ở nhà một mình 2 muốn biên tập lại, xóa cảnh ông Trump khỏi phim, nhưng không làm do lo ngại bị trục xuất khỏi Mỹ.

Ông Donald Trump từng xuất hiện khoảng 7 giây cameo (diễn viên khách mời) trong phim hài Home Alone 2: Lost in New York (Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York), công chiếu 33 năm trước. Tuy nhiên, Chris Columbus, đạo diễn bộ phim hài ăn khách này, thừa nhận ông từ lâu đã muốn biên tập phim và xóa cảnh có ông Trump.

"Khi bộ phim được chiếu lần đầu ở Chicago, khán giả đã phát rồ lên với khoảnh khắc ông ấy xuất hiện trên màn ảnh. Họ hò reo không ngớt và nghĩ rằng nó thật hài hước. Tôi làm phim hài nhưng cũng không ngờ rằng chi tiết đó thú vị đến thế", Columbus kể trong bài phỏng vấn được San Francisco Chronicle đăng ngày 14/4.

Nhưng bản thân Columbus không thích chi tiết này và qua nhiều năm cảm thấy vai cameo của ông Trump "giống như một lời nguyền". Kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ lần đầu tiên vào năm 2017, nhiều khán giả yêu mến bộ phim đã viết thư kêu gọi Columbus xóa vai diễn của ông Trump.

"Tôi ước rằng cảnh quay ấy biến mất. Nhưng tôi không cắt cảnh ấy được. Nếu sửa lại phim, tôi nhiều khả năng sẽ bị trục xuất. Tôi sẽ bị xem là không phù hợp làm người Mỹ rồi bị gửi trả về Italy", Columbus, 66 tuổi, người sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Italy ở Pennsylvania, chia sẻ.

Ông Donald Trump (phải) xuất hiện trong phim Ở nhà một mình 2 của Chris Columbus, công chiếu năm 1992. Ảnh: 20CenturyFox

Trong cuộc phỏng vấn năm 2020 với Business Insider, Columbus tiết lộ ông không thích cảnh quay có ông Trump trong phim Ở nhà một mình 2 một phần vì ban đầu không dự tính cảnh này.

Đoàn làm phim khi đó rất muốn ghi hình ở khách sạn Plaza thuộc sở hữu của Tập đoàn Trump cạnh Công viên Trung tâm New York. Ông Trump, khi đó là trùm bất động sản sở hữu tòa tháp, ra điều kiện chỉ cho phép Columbus thuê địa điểm quay phim nếu ông được góp mặt. Vì quá thích địa điểm này, Columbus cuối cùng đã đồng ý viết thêm vai diễn cho ông Trump và vẫn phải trả thêm tiền thuê khách sạn.

Trong phim, ông Trump xuất hiện với tạo hình là một người đàn ông mặc áo măng tô đen, thắt cà vạt đỏ, khi cậu bé Kevin, do diễn viên Macaulay Culkin thủ vai, bị lạc gia đình và đang vất vả tìm đường trong khách sạn. "Xuống sảnh và rẽ trái", ông Trump đáp lời Kevin.

Năm 2023, ông Trump viết trên Truth Social rằng đoàn làm phim đã "cầu xin" ông nhận vai diễn và nhờ vậy bộ phim mới thành công.

"Lúc đó tôi rất bận và chẳng muốn nhận thêm việc. Nhưng họ cũng nói chuyện tử tế, và quan trọng nhất là bám rất dai. Tôi cuối cùng cũng nhận lời. Phần còn lại là lịch sử. Vai diễn khách mời rất nhỏ của tôi đã tỏa sáng như tên lửa. Bộ phim thành công vang dội và mọi người vẫn xem nó vào mùa Giáng sinh. Mỗi khi phim được phát sóng lại, nhiều người lại gọi điện cho tôi", ông Trump viết.

Thanh Danh (Theo NY Post, SF Chronicle)