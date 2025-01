Đạo diễn Mỹ dùng iPhone 16 Pro quay MV cho Wren Evans

MV Cứu lấy âm nhạc của Wren Evans được đạo diễn nổi tiếng C Prinz quay hoàn toàn bằng iPhone 16 Pro trong bốn ngày ở Việt Nam.

Save the music (Cứu lấy âm nhạc) là chiến dịch Shot on iPhone thứ hai của Apple hợp tác với một nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam. Năm ngoái, công ty kết hợp với rapper tlinh thực hiện MV Đừng làm nó phức tạp bằng iPhone 15 Pro. Ngoài lựa chọn những cái tên nổi bật, Apple cũng có ẩn ý khi các nghệ sĩ đều có năm tuổi tương ứng với năm âm lịch sắp đến như Wren Evans sinh năm 2001, tuổi Tỵ chuẩn bị cho năm Ất Tỵ 2025 còn tlinh sinh năm 2000, tuổi Thìn cho năm Giáp Thìn 2024.

Wren Evans tên thật là Lê Phan, người Hà Nội và chuyển vào TP HCM gây dựng sự nghiệp năm 19 tuổi. Anh học piano cổ điển lúc 10 tuổi, biết chơi guitar bass, thông thạo tiếng Anh và Pháp. Ca sĩ có nhiều ca khúc được giới trẻ đón nhận như Thích em hơi nhiều, Cơn đau, Gặp may, Việt kiều, Call Me, Tò te tí.

MV Cứu lấy âm nhạc của Wren Evans MV Cứu lấy âm nhạc của Wren Evans.

Không chỉ quay bằng iPhone 16 Pro, video của Wren Evans còn đặc biệt khi có đạo diễn là C Prinz, người đứng sau các MV nổi tiếng toàn cầu như Happier Than Ever của Billie Eilish, Bet của METTE, Crazy của Doechii. Cô có nền tảng chuyên sâu về nhảy múa và biên đạo, nổi tiếng với các video ca nhạc tận dụng sức mạnh cảm xúc qua ngôn ngữ chuyển động. Các MV do cô thực hiện nhận nhiều giải thưởng lớn tại UK Music Video Awards (UKMVA), Ciclope...

Chia sẻ với VnExpress, C Prinz cho biết thường dùng iPhone trong công việc khi khảo sát địa điểm, vẽ storyboard hoặc phác thảo cho nhà thiết kế sản xuất về định hướng nghệ thuật. Tuy nhiên, dự án lần này của cô khác biệt ở chỗ tất cả máy quay được sử dụng cũng là iPhone.

C Prinz (ngoài cùng bên trái) đang xem lại một cảnh quay với Wren Evans. Ảnh: Apple

"Là một nhà làm phim, tôi nghĩ đó thật sự là một thách thức", C Prinz nói về dự án quay MV cho Wren Evans bằng iPhone 16 Pro. "Nó thách thức tôi chủ yếu về mặt sáng tạo, nhưng cũng cả về mặt kỹ thuật. Chúng tôi không chọn những sân khấu hoành tráng mà là những địa điểm, yếu tố thẩm mỹ quen thuộc với một chút phong cách, một chút góc nhìn sáng tạo", cô tiếp lời.

Nữ đạo diễn đang sống ở Los Angeles (Mỹ) cho biết khác biệt lớn nhất khi sử dụng máy quay chuyên nghiệp và điện thoại là độ nhẹ, sự nhỏ gọn. Để thực hiện cảnh quay thay đổi góc nhanh và khó, máy chuyên nghiệp đòi hỏi phụ kiện hỗ trợ cồng kềnh, có người vận hành thủ công dàn máy hoặc sử dụng cánh tay robot đắt tiền. "Với điện thoại, tất cả những gì bạn cần làm là lật nó. Chúng trở nên cực kỳ đơn giản để thực hiện những thứ phức tạp", C Prinz chia sẻ và cho rằng quay bằng iPhone sẽ giúp tiết kiệm ngân sách, phù hợp với những người yêu thích làm phim ngắn nhưng vẫn thể hiện được sự đầu tư về nội dung của người cầm máy.

Ưu thế về gọn nhẹ nhưng C Prinz cho rằng một khác biệt lớn giữa máy chuyên nghiệp và điện thoại là khả năng kiểm soát ánh sáng. Cô phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu, kiểm soát độ phơi sáng tốt nhất trên iPhone cũng như lựa chọn bảng màu để tối ưu trong các cảnh quay có ánh sáng yếu.

Một trong những ấn tượng của C Prinz khi nói về khả năng quay của iPhone 16 Pro là chế độ 4K tốc độ 120 khung hình/giây. Trong MV có phân đoạn hình ảnh đen trắng khi máy quay lướt qua 60 diễn viên trong một lần bấm và được làm chậm giúp phô diễn tính năng. "Tôi thề rằng, bạn rất khó có thể thấy sự khác biệt", C Prinz nói khi so sánh thành quả lần này với nhiều cảnh quay chậm bằng máy quay chuyên nghiệp do chính cô thực hiện trước đó.

Trong một số hình ảnh hậu trường, người quay phim cầm trực tiếp iPhone 16 Pro trên tay trong khi một số cảnh khác sử dụng báng cầm, giá đỡ tăng tính ổn định. Máy được kết nối trực tiếp với ổ cứng bên ngoài để lưu dữ liệu do tất cả đều sử dụng chế độ quay độ nét cao với dung lượng lớn. Trước đó, nhiều cảnh quay trong các lễ ra mắt gần đây của Apple cũng sử dụng iPhone với nhiều phụ kiện giá đỡ phức tạp.

Hậu trường dùng iPhone 16 quay MV cho Wren Evans Hậu trường sử dụng iPhone 16 Pro/Pro Max quay MV Cứu lấy âm nhạc. Video: Apple

iPhone 16 Pro là một trong số ít smartphone có thể quay video 4K tốc độ 120 hình/giây. Ngoài ra, thiết bị cũng có khả năng ghi hình ProRes Log chuyên nghiệp, quay ở định dạng Log Profile 4K và ghi trực tiếp vào ổ cứng ngoài qua cổng USB-C, giúp người dùng chuyên nghiệp có thể tận dụng tối đa chất lượng của máy.

Chuỗi chiến dịch Shot on iPhone được Apple thực hiện trong nhiều năm trên toàn cầu. Đa số dự án ca nhạc được thực hiện với nghệ sĩ tại Mỹ. Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, cũng là những thị trường có video hoặc phim ca nhạc thực hiện cùng Apple. Việc hai năm liên tiếp có MV ca nhạc Việt Nam nằm trong chiến dịch cho thấy hãng ngày càng đề cao tầm quan trọng của thị trường trong nước.

Tuấn Hưng