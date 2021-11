Đạo diễn Lý An dự thảm đỏ cùng dàn sao

Đạo diễn Lý An là nhân vật gây chú ý nhất thảm đỏ Kim Mã 2021, tối 27/11. Ông phối sơ mi trắng với âu phục đen, giày da. Sinh ra tại Đài Loan, ông là một trong những nhà làm phim đương đại tài năng nhất. Ông có bằng cử nhân về đạo diễn sân khấu của Đại học Illinois và bằng thạc sĩ về sản xuất phim của Đại học New York.

Năm 1995, Lý An trình làng tại Hollywood với tác phẩm "Sense and Sensibility", nhận bảy đề cử Oscar, giành một Quả Cầu vàng và chiến thắng Gấu Vàng của Liên hoan phim Berlin dành cho "Phim hay nhất". Sau này, ông cho ra đời loạt kiệt tác điện ảnh khác như "Ngọa Hổ Tàng Long", "Brokeback Mountain" và "Life of Pi".