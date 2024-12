Đạo diễn Kính vạn hoa: 'Tôi không cố vượt bản truyền hình'

Võ Thanh Hòa - đạo diễn "Kính vạn hoa" bản điện ảnh - nói muốn sáng tạo một phim độc lập, không áp lực thành công của bản truyền hình.

Teaser "Kính vạn hoa" Teaser "Kính vạn hoa" - dự kiến phát hành dịp Giáng sinh. Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm chiếu rạp gây chú ý khi công bố teaser cuối tháng 11. Đạo diễn cho biết sau bốn năm ấp ủ ý tưởng, anh quyết định sáng tạo câu chuyện mới, mong muốn kế thừa những cái hay từ phim truyền hình - từng gây sốt thập niên 2000.

Với kịch bản Kính vạn hoa, Võ Thanh Hòa chọn lối kể khác biệt so với các dự án chuyển thể tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh, như Mắt biếc, Cô gái đến từ hôm qua. Theo đạo diễn, phim không đi theo trật tự chương hồi, mà là sự pha trộn của nhiều thể loại, từ hài - tình cảm đến ly kỳ - hồi hộp, hướng đến công chúng tuổi mới lớn.

Truyện Kính vạn hoa là ký ức tuổi thơ của Võ Thanh Hòa, là bộ truyện chữ đầu tiên anh đọc khi được mẹ tặng từ thời cấp hai. Ngày đó, anh không mấy thích thú đọc chữ, chỉ thích truyện tranh. Mẹ anh đề nghị mỗi cuốn đọc xong, nếu anh viết tóm tắt khoảng 10 dòng, bà sẽ cho 10.000 đồng. Từ đó, anh thuộc lòng 54 tập truyện như Nhà ảo thuật, Lọ thuốc tàng hình, Trúng số độc đắc, Mẹ vắng nhà. Anh tâm đắc với tình bạn của bộ ba nhân vật chính, thần tượng Quý "ròm" - nam sinh học Toán, Lý, Hóa, tính nghịch ngợm, thích sáng tạo.

"Làm bản điện ảnh, tôi cũng muốn góp phần giới thiệu với lớp khán giả trẻ về tác phẩm gốc, đặc biệt với những em không ham thích đọc truyện chữ, như tôi ngày ấy", đạo diễn nói.

Từ trái qua: diễn viên Hùng Anh - vai Quý Ròm, Nhật Linh - vai Tiểu Long, vợ chồng đạo diễn Võ Thanh Hòa, Phương Duyên - vai Hạnh. Ảnh: Nam Nguyễn

Khi dàn diễn viên được công bố vào tháng 8, một bộ phận khán giả cho rằng ba gương mặt mới thiếu sức hút so với những tên tuổi cũ như Ngọc Trai, Anh Đào. Võ Thanh Hòa cho biết êkíp chọn diễn viên dựa trên truyện gốc, thay vì căn cứ theo tiêu chí của bản truyền hình. Sau hơn nửa năm casting với hàng chục nghìn hồ sơ dự tuyển, anh hài lòng với ba diễn viên mới. "Dù họ chưa có nhiều kinh nghiệm diễn, tôi bị thuyết phục bởi cách các em tập trung làm việc trên phim trường, tình yêu dành cho nhân vật", anh nói.

Kính vạn hoa là truyện dài nhiều tập được Nguyễn Nhật Ánh sáng tác thập niên 1990-2000. Bộ truyện gồm 54 tập, xoay quanh những chuyện vui buồn trong giới học trò, những trò nghịch ngợm, bài học cuộc sống ý nghĩa. Truyện gồm ba nhân vật: Quý Ròm - thần đồng các môn Toán, Lý và Hóa của trường Tự Do, Tiểu Long - nam sinh huyền đai đệ nhị đẳng Taekwondo, tính hào hiệp, Hạnh - "bộ óc điện tử" của nhóm, ham đọc sách, tính dịu dàng, kiên nhẫn.

Năm 2004, bản truyền hình do đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Đỗ Phú Hải chuyển thể lên sóng, tạo cơn sốt với khán giả nhiều thế hệ. Các diễn viên Ngọc Trai, Anh Đào, Vũ Long sau đó trở thành những gương mặt được yêu thích, nhiều đạo diễn săn đón.

Từ phải qua: bộ ba đóng phim truyền hình "Kính vạn hoa" gồm Anh Đào, Ngọc Trai, Vũ Long tham gia bản điện ảnh với vai nhỏ. Ảnh: Thanh Huyền

Sách Nguyễn Nhật Ánh từng nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh. Năm 1994, phim Áo trắng sân trường được ra mắt, do Lê Dân đạo diễn, dựa trên truyện Nữ sinh. Phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh do Victor Vũ đạo diễn, ra rạp vào năm 2015. Tác phẩm Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh cũng được đạo diễn này chuyển thể lên màn ảnh cuối năm 2019, đạt doanh thu 180 tỷ đồng. Ngày xưa có một chuyện tình - do đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thực hiện - vừa ra mắt tháng 11 năm nay, doanh thu hơn 44 tỷ đồng.

