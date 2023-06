Conor Allyn - đạo diễn phim mới của Amber Heard - đề cao sự hăng hái, ham học hỏi của cô trên trường quay.

Trên Deadline, ngày 25/6, đạo diễn Mỹ Conor Allyn nói "may mắn khi làm việc chung với ngôi sao như Amber". Đạo diễn ấn tượng cách cô biểu đạt cảm xúc, thể hiện cử chỉ, ngay cả lúc chưa thoại gì.

Conor Allyn cho biết ngoài vẻ đẹp, Amber Heard còn thông minh. Diễn viên nói đa ngôn ngữ, trong đó, cô thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Ngôi sao Aquaman hiểu biết nhiều nhờ đọc sách và thường thảo luận với đạo diễn về các đầu sách tâm lý, trinh thám. Cô còn hăng hái, chuẩn bị kỹ trước lúc quay, nhiệt tình tập luyện và thử các phương pháp diễn xuất khác nhau, Conor Allyn nói thêm.

Đạo diễn cho biết vui khi Amber giữ được con người cũ dù trải qua nhiều biến cố. Anh nói với Deadline: "Amber tỏa sáng. Trải qua những điều khủng khiếp, cô bước tiếp và sống hoàn toàn bình thường. Điều này tôi không tưởng tượng được".

Đạo diễn khen Amber Heard thông minh Diễn viên Luca Calvani (trái) và đạo diễn Conor Allyn nói về Amber Heard, trong cuộc phỏng vấn với Deadline, ngày 25/6. Video: Deadline

Bạn diễn người Italy Luca Calvani nói: "Amber là ngôi sao. Cô lan tỏa hào quang và kết nối tốt với mọi người trên trường quay". Anh hào hứng khi làm việc với Amber, cho rằng cô rộng rãi và biết khích lệ diễn viên khác trên phim trường.

Calvani nhận định Amber Heard vượt qua thử thách "một cách duyên dáng", dù gặp nhiều khổ đau. "Bạn phải công nhận hành trình tuyệt vời của người phụ nữ này - người dạy chúng ta về lòng dũng cảm và tính kiên cường".

Amber Heard quay tác phẩm mới - Into the Fire - thuộc thể loại phim độc lập, do Conor Allyn đạo diễn, hồi tháng 2/2022. Tháng 6, cô cùng đoàn phim quảng bá tại Liên hoan phim Taormina, lần đầu xuất hiện với tư cách diễn viên sau hơn một năm trải qua ồn ào kiện tụng với chồng cũ Johnny Depp.

Tại liên hoan phim, Amber Heard cho biết cô tham gia dự án vì yêu thích câu chuyện, không vì tiền. Cô nói: "Bạn làm vì bạn yêu câu chuyện, yêu con người và muốn trở thành một phần của trải nghiệm đó".

Ngày 25/6, Amber Heard tại Liên hoan phim Taormina lần thứ 69. Ảnh: Taormina Film Festival

Phim mới của cô lấy bối cảnh Colombia năm 1899. Amber vào vai một bác sĩ tâm thần đến từ New York, làm nhiệm vụ chăm sóc một đứa trẻ bị rối loạn tâm lý. Trong quá trình điều trị, cô đối diện sự phản đối của linh mục và dân địa phương - những người tin rằng cậu bé bị ma ám và là nguyên nhân dẫn đến mọi tai ương của ngôi làng.

Đạo diễn khen Amber Heard thông minh Amber Heard được chào đón tại Liên hoan phim Taormina lần thứ 69, ngày 25/6. Video: Twitter 21metgala

Amber Heard đã rời Hollywood, hiện sống ở Tây Ban Nha. Một nguồn tin nói với People hồi tháng 4: "Heard cùng con gái nóng lòng muốn rời khỏi Mỹ. Phiên tòa gây nhiều căng thẳng cho cô ấy, vì vậy, Heard muốn bắt đầu cuộc sống mới ở một quốc gia mới. Cô ấy thất vọng trước kết quả của tòa án và cảm thấy bị ngược đãi". Nguồn tin trên cũng cho biết diễn viên đã bỏ lại quá khứ sau lưng và tập trung thực hiện những điều bản thân yêu thích.

Amber Heard, 33 tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu Mỹ, được khán giả biết đến khi vào vai nhân vật Mera trong Aquaman. Tháng 6/2022, tòa xử cô thua cuộc trong vụ kiện với chồng cũ Johnny Depp.

Quỳnh Quyên (theo Deadline)