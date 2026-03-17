Đạo diễn hoạt hình 'Doraemon' qua đời

Tsutomu Shibayama, nhà làm phim Nhật thực hiện hơn 20 bộ hoạt hình "Doraemon", mất ở tuổi 84 vì bệnh ung thư phổi.

Theo Yahoo, ngày 17/3, công ty đại diện của nghệ sĩ công bố cáo phó, cho biết ông qua đời ngày 6/3 sau thời gian chống chọi bệnh tật. Theo người đại diện, tang lễ được cử hành riêng tư, chỉ có sự tham gia của người thân. Công ty và gia đình đạo diễn hiện cân nhắc thời gian và địa điểm tổ chức một lễ tưởng niệm ông Tsutomu Shibayama.

Nhà làm phim Tsutomu Shibayama và hình ảnh mèo máy Doraemon. Ảnh: Zaobao

Người đại diện của đạo diễn viết: "Toàn bộ thành viên công ty xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành với ông vì đã nhận được tình yêu nồng nhiệt và sự khích lệ ấm áp của ông".

Trên nhiều diễn đàn về hoạt hình, hàng nghìn khán giả cảm ơn ông Tsutomu Shibayama tạo nên những tác phẩm bay bổng, giàu tinh thần nhân ái. Trang Zaobao nhận định ông vẽ nên thời kỳ rực rỡ, có cống hiến quan trọng trong lĩnh vực phim hoạt hình.

Đạo diễn Tsutomu Shibayama gia nhập làng hoạt hình năm 1963. Năm 1983, ông lần đầu chỉ đạo phim điện ảnh cải biên truyện tranh Doraemon, phần phim Nobita and the Castle of the Undersea Devil. Tổng cộng, Tsutomu Shibayama đạo diễn 22 phim hoạt hình Doraemon. Phần cuối mà ông chỉ đạo là Doraemon: Nobita in the Wan-Nyan Spacetime Odyssey, ra rạp năm 2004.

Truyện tranh Doraemon phát hành năm 1969, kể về chú mèo máy ra đời ở thế kỷ 22, quay lại thế kỷ 20 giúp đỡ Nobita - học sinh tiểu học hậu đậu - thoát khỏi những tình huống trớ trêu. Ngoài các câu chuyện thường nhật, nhóm bạn có nhiều chuyến phiêu lưu gay cấn.

Từ năm 1973, truyện được chuyển thể thành phim hoạt hình chiếu rạp, gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á. Cuối tháng 2, phần thứ 45 của loạt phim ra mắt, do Tetsuo Yajima đạo diễn. Tác phẩm mới là bản làm lại của Nobita and the Castle of the Undersea Devil mà ông Tsutomu Shibayama thực hiện năm 1983, nói về chuyến phiêu lưu của Nobita và nhóm bạn trong lòng biển.

Như Anh (theo Yahoo, Zaobao)